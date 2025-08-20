Как кредит в $20 тыс. превратить в многомиллионную IT-империю: опыт основателя GIGAGROUP Назария Курочко

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень отвлечены. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесмены, топ-менеджеры, инвесторы. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и все, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня нашим спикером является Назарий Курочко — основатель и CEO группы компаний GIGAGROUP, в которую входят национальный телеком-оператор GigaTrans, облачный провайдер GigaCloud, дата-центр GigaCenter и агентство по кибербезопасности GigaSafe.

Расскажите, когда вы начали инвестировать и какой совет дали бы себе в то время?

Первую свою компанию я основал в 2006 году, поэтому и первые инвестиции были почти 20 лет назад. Конечно, сначала действовал эмоционально — видел нишу и возможность и сразу заходил в проект, даже на заемные деньги и без финансовой подушки. Но тогда именно рисковость помогла. С годами становишься осторожнее и порой теряешь шансы, которые мог бы использовать.

То есть, вы сразу начали с IT-бизнеса?

Да, у меня технический бэкграунд. Первая инвестиция была в создании B2B-оператора связи — это услуги для банковского сектора, мобильных операторов, крупных клиентов. Я заметил, что тогда корпоративным клиентам предоставляли те же каналы, что и частным пользователям. Поэтому мы предложили другой подход — отдельные, специально защищенные сети, и это стало нашим ключевым преимуществом.

Помните сумму первой инвестиции?

Это было до 20 тысяч долларов. К тому времени для меня это были очень большие деньги, особенно учитывая, что собственных средств почти не было. Начинали даже без собственного узла обмена трафика — арендовали часть у другого провайдера. Так начался GigaTrans.

Вы впоследствии вышли из этого проекта?

Нет, это первая компания, которая входит в состав GIGAGROUP, где я 100% владелец, она до сих пор успешно функционирует. По данным Opendatabot, за 2024 год по объему доходов в B2B мы в пятерке лидеров Украины.

Вся экосистема бизнеса развивалась естественно: увидели потребность в датацентре построили; появился спрос на облачные сервисы — запустили GigaCloud; новые вызовы в сфере безопасности — создали компанию по киберзащите.

Сколько стоило создание датацентра?

Инвестиции начинались с $3 млн — это оборудование, здание, энергетическая инфраструктура. Мы запускали его поэтапно. Все проекты финансировал за свой счет, без фандрейзинга.

И когда он окупился?

Мы рассчитывали на 6–8 лет, но получилось примерно на 8–10. Датацентр — это база для телекоммуникационного и облачного бизнеса. Он не так маржинален, как IT-продукты, но стратегически очень важен.

Датацентр дает сильную синергию другим направлениям бизнеса. Наша группа компаний работает по принципу one-stop-shop — мы можем сразу закрыть для клиента 3–4 разные потребности. Так что сложно оценить окупаемость самого проекта, ведь он приносит дополнительную прибыль в смежных направлениях.

Можете привести пример такой синергии?

К примеру, к нам приходит представитель условного завода, который производит Tesla, и ему нужно разместить оборудование в датацентре. Мы предлагаем размещение, параллельно говорим о гибридных решениях, продаем каналы связи, обеспечиваем киберзащиту. А если со временем его оборудование устаревает, предлагаем частичную миграцию в наше облако.

Были ли книги по финансовой грамотности, повлиявшие на вас?

Читал и слушал много разной классики по финансам, например, "От хорошего до великого". В этих книгах есть интересные идеи о тайм-менеджменте, диверсификации, корпоративной культуре. Но, если честно, главный учитель — это годы опыта, успешные и провальные инвестиции.

Вы начинали с инвестиций в $20 тысяч. С какой минимальной суммы посоветовали бы начать людям, желающим заработать?

Прежде всего, не стоит вкладывать все деньги в один проект. Надо иметь "подушку" на базовые нужды, чтобы не приходилось продавать активы раньше времени. Если вы инвестор, вложивший все, вам может просто не хватить терпения дождаться прибыли. Но если вы еще и задействованы в операционной деятельности компании — это может забрать все время и энергию.

Мой подход: сосчитайте, сколько вам нужно на жизнь в год, и инвестируйте только то, что остается. Обязательно диверсифицируйте. Ковид показал, что даже "вечные" бизнесы, как школы или недвижимость, могут просесть.

А какой процент бюджета можно безопасно инвестировать?

Это очень индивидуально. Если вы можете комфортно жить, тратя 20% бюджета, — инвестируйте остальное. Но не держите все в одной валюте и, конечно, избегайте слепого увлечения хайповыми проектами. Большинство "мыльных пузырей" заканчиваются убытком.

Лучше вовремя зафиксировать минус и переложить в другой проект, чем влюбиться в идею или команду и потерять все. Если у вас есть, например, $1000, распределите эту сумму между несколькими проектами и смотрите, что выстрелит.

Какие инвестиционные решения принесли вам самую большую прибыль? И какой опыт вы из них вынесли?

Я как инвестор 15-20 лет назад и сейчас — это совсем разные люди. Тогда было много решений, в которые я заходил без экспертизы — просто доверял интуиции и оценивал уровень доверия к команде. Самой успешной по показателю возврата инвестиций у меня получилось вложение в майнинг биткоина в 2012 году.

Майнинг был связан с вашими компаниями или это отдельный проект?

Это был отдельный проект. Суммы не буду раскрывать, но это дало 10-кратную доходность. Сейчас на майнинге уже не заработаешь, особенно в Украине, где нет стабильного и дешевого электричества. Если цена электроэнергии свыше 2–3 центов за киловатт-час — это уже экономически невыгодно.

А какая инвестиция оказалась для вас наиболее убыточна?

Не люблю вспоминать неудачи, но они, конечно, были. К примеру, в сфере HoReCa: инвестиция в сеть ресторанов "Черноморка" была удачной и очень окупилась, а вот вложение в сеть фастфуда, связанную с бургерами, оказалось провальным. Казалось бы, и там, и там рестораны, поняла бизнес-модель, но результат получился совершенно разный.

Главный урок — вовремя остановиться, не пытаться "дотянуть" убыточный проект и не считать себя ресторатором, способным поднять любой бизнес.

Это потерянные десятки или сотни тысяч долларов?

Самая неудачная инвестиция стоила мне около $300–400 тысяч.

Зачастую предприниматели сейчас объясняют неудачи войной. Вы согласны с таким подходом?

Многие бизнесы, особенно недобросовестные, постоянно повторяют: "Вот закончится война — тогда что-нибудь сделаем". Все сваливают на войну, хотя на самом деле часто проблема в неправильных управленческих решениях. Возможно, нужно было своевременно изменить формат, провести несколько стратегических сессий, сгенерировать новые идеи.

Я никогда не планировал лично лезть в операционное управление в сферах, где нет экспертизы, например, в ресторанный бизнес. Поэтому когда инвестировал в HoReCa, я сразу понимал, что отдаю операционку партнерам и готов к рискам.

Были ли у вас инвестиции, где успех определяло чистое везение?

Нет, в стиле "поставил в казино" такого не было. Сейчас я подхожу гораздо более придирчиво: анализирую команду, ее опыт, позицию на рынке, финансовую модель, юнит-экономику. Также оцениваю, на какой стадии захожу: ранняя стадия или зрелый бизнес. Для украинских проектов важно проверять наличие кризисного плана на случай непредвиденных ситуаций.

Есть ли сейчас в Украине активы, куда можно относительно безопасно инвестировать даже во время войны?

Если говорить о наименее рисковых вариантах, то это ОВГЗ. Но, в целом, предпринимательство в Украине — это всегда риск. Успешный предприниматель — это тот, кто рискует больше и раньше других. И о нем вспоминают именно тогда, когда он угадал, а не тогда, когда прогорел сотню раз.

Еще есть возможность диверсифицировать из-за небольших портфелей инвестиций, в частности в акции иностранных компаний, но нужно внимательно выбирать партнеров.

Инвестировать лучше всего в то, в чем сам хорошо разбираешься?

Совершенно верно. Если ты эксперт в медицине и видишь перспективный стартап на каком-то этапе привлечения инвестиций, следует вкладывать именно туда. Иметь базу знаний в своем сегменте — это ключ.

Золотое правило — не инвестировать в те компании, которые сами к тебе пришли и просят деньги, инвестировать надо в тех, к кому ты сам достучаться не можешь.

А куда, напротив, не стоит вкладывать деньги?

Я бы опасался хайповых тем. Был этап крипты, блокчейна и ICO, где многие "обожглись". Сейчас похожая ситуация с искусственным интеллектом. Если в проекте ИИ упоминается только для моды — это тревожный сигнал.

Не стоит инвестировать туда, где у тебя нет возможности проверить бизнес или повлиять на него. Важно еще на старте договориться, как будете выходить из проекта, если что-нибудь пойдет не так.

Я почти не инвестирую в недвижимость вообще — считаю, что это скорее "пенсионный" актив, а не предпринимательство. Разве что ты занимаешься девелопментом и активно прибавляешь стоимость — тогда это другая история.

Есть ли у вас собственная формула успеха? Из каких компонентов она состоит?

Я бы сказал: слушать, развивать интуицию, доверять ей и постоянно учиться. Если ты выбрал для себя определенную область, нужно глубоко погружаться в нее, а не инвестировать только потому, что кто-то посоветовал. Когда проект нравится, но не хватает экспертизы, следует ее нарабатывать и держать руку на пульсе.

Какую роль в вашем успехе играет везение?

Думаю, около 30%. Везение часто происходит благодаря развитому нетворку, постоянной коммуникации и активному участию в бизнес-жизни. Например, если бы ты был не в Украине, а был где-то за границей, этого везения и не было бы.

Когда ты предприниматель, это не работа с 9 до 18 — это стиль жизни. Ты 24/7 думаешь о новых идеях, синергиях, возможностях. Когда общаешься с людьми, участвуешь в сообществах и готов делиться экспертизой, тогда "случайные" возможности встречаются чаще. Со стороны это выглядит как удача, но на самом деле это следствие постоянного присутствия в нужной среде.

Есть ли инвесторы, которые вас вдохновляют?

Когда падали банки, а Уоррен Баффет находил в этом возможности, это поражало. Я всегда стараюсь изучать кейсы успешных бизнесменов, не только в IT. Но в общем-то я работаю так, чтобы мотивироваться собственными результатами.

Меня очень вдохновлял Билл Гейтс. Это даже побудило меня пройти несколько курсов Microsoft еще в 90-х. Тогда я мечтал создать собственную софтверную компанию. Однако сейчас его бизнес уже достиг какого-то космического уровня.

Есть ли какие-то компании, чей путь вы считаете очень успешным?

Есть такая компания — Insurtech bolttech, она активно покупает меньшие компании, заходит на новые континенты, и за год оценка Bolttech выросла с 1,8 до 2,5 млрд долларов. Это не хайповый бренд типа Tesla, но пример системного роста.

Лично вам важнее быть богатым или влиятельным?

Когда ты развиваешься, важно прежде всего стать влиятельным, а потом — богатым. Воздействие растет вместе с твоим развитием. Ты консолидируешься с другими, вступаешь в отраслевые объединения и союзы. Это помогает увеличивать свой вес, чтобы тебя слышали не только в бизнес-среде, но и на уровне государства.

Инвестировали ли вы во что-то сомнительное?

Да. К примеру, я инвестировал в криптопроект — он не был сомнительным на старте, но впоследствии ситуация изменилась. Буквально за несколько недель до планового старта вмешался регулятор США и начались расследования. Только крупные инвесторы смогли вернуть часть средств. Это научило меня всегда проверять чистоту и прозрачность.

Были и другие истории — например, волна ICO и блокчейн-проектов. Казалось, что мир вот-вот перестроится на новой технологии, но многие оказались лишь шумом. Хорошо, что к моменту бума NFT я уже имел опыт и не повторил ошибку.

Были ли случаи, когда после инвестиции считали, что "спустили деньги на ветер"?

Конечно. Когда работаешь со многими проектами, не все выстреливают. Я научился отпускать такие потери, потому что зацикливание на них только уносит энергию. Это, как говорится, "неоцененный опыт".

Такое случается, особенно когда инвестируешь в сферу, где не вовлечен в операционную деятельность. В таком случае легко потерять фокус и вовремя не зафиксировать прибыль или убыток. Поэтому важно либо иметь собственное участие.

Какие для вас были самые дорогие уроки?

Это урок доверия к банкам. В 2014 году начался "банкопад", который задел многих наших клиентов, ведь мы работали и с финансовыми учреждениями и хранили у них депозиты.

Речь идет об потерянных миллионах или десятках тысяч долларов?

Ближе к миллионам долларов.

А с положительной стороны — какие моменты стали самыми ценными?

Это те случаи, когда кто-то делится опытом в моей сфере, и я понимаю, что двигаюсь не туда. Тогда быстро меняю направление.

Есть ли у инвесторов такие черты, которые вас раздражают?

Меня раздражает, когда инвестор затягивает процесс и не понятно, заходит ли он в проект или нет. Еще хуже, когда он представляется как частное лицо, а действительно действует от имени другой компании, и деньги принадлежат не ему.

Иногда заходишь в проект, думая, что его поддерживает конкретный человек, а потом оказывается совсем другие игроки. В стартап-среде такое случается часто, так что важно уметь вовремя это обнаружить.

Держите ли вы какие-нибудь средства "под подушкой", не инвестируя их?

Я стараюсь диверсифицировать активы. Конечно, у меня есть определенный резерв на "черный день", особенно ввиду реалий нашего времени. Но в целом я активно инвестирую.

Какая из последних ваших инвестиций в Украине вам особенно близка?

Это партнерство в сфере медицинского страхования — Lilo. Моя интуиция подсказывает, что мы двигаемся в правильном направлении.

Лучшее, что вы купили "за копейки"?

В наше время трудно купить что-то за копейки и сразу разбогатеть. Но иногда удается приобрести оборудование или активы значительно дешевле рыночной цены — например, кондиционеры для дата-центров.

Но это ведь не совсем "за копейки"?

Конечно. Это требует и времени и денег. Постоянно приходится просматривать сотни вариантов, отсеивать большинство и только в несколько избранных инвестировать.