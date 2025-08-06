Андрей Масло, Investudio: Если вы ищете повышенную доходность и быстрые деньги, то это не про инвестирование — это про казино

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер — Андрей Масло, основатель и CEO инвестиционной компании Investudio.

Как давно вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

— Инвестиционной сферой занимаюсь еще с 90-х годов. Я учился на финансиста. И когда в конце 90-х во Львов провели Интернет, появилось много интересной литературы о биржевой деятельности – я решил, что мне это интересно, и начал в этом направлении развиваться.

Много было разных проектов. Где-то в 2005-2006 годах начал непосредственно заниматься сопровождением крупных компаний, занимающихся международной торговлей, в частности хеджированием товарных партий и налаживанием международных товарно-финансовых потоков. Это была электроэнергия, нефть, газ. А потом переключился больше на зерно. И фактически, таким образом, все товарные группы так или иначе прошли через мои руки.

Приходилось работать непосредственно на биржевых площадках в США. Чикагская биржа была тем местом, где я довольно часто и много проводил своего времени. Познакомился там с интересными людьми из этой отрасли, с управляющими хедж-фондами, с биржевыми трейдерами, работавшими непосредственно в "яме" в течение десятков лет. Они рассказали мне много любопытных моментов.

Рядом с Чикагской товарной биржей находится Чикагская биржа опционов – это еще более интересная структура, на порядок более сложная, чем обычные биржевые инструменты, но она дает очень интересные возможности. Там для меня открылись новые грани инвестиционного бизнеса, которые на самом деле далеко не каждый увидит благодаря профессиональной литературе.

Я бы советовал академически более глубоко изучать эти инструменты. К сожалению, в Украине до сих пор нет качественного профессионального образования в этом направлении.

В свое время я руководил аграрной биржей, и меня пригласили провести несколько лекций для студентов. Там я увидел "голодные" глаза студентов, которые побудили меня на время пойти преподавать в университет. Несколько лет активно занимался научной деятельностью, защитил даже диссертацию.

А где вы получили образование?

— Базовое образование я получил во Львове. Затем я немного учился за границей, в Санкт-Петербурге, куда приезжали британские специалисты. Они видели в постсоветском пространстве потенциал и обеспечивали достаточно качественную базу для обучения. Но даже это обучение было недостаточно качественным. И, собственно, когда я занимался преподавательской деятельностью, я старался дать студентам более глубокие знания. Ибо все то, что у нас на поверхности лежит, примитивно и зарабатывать действительно не позволяет.

Так что я бы посоветовал себе тогда – искать практический опыт от людей, которые в этом направлении добились хороших результатов, и любым способом извлекать из них информацию для быстрого профессионального развития.

А где искать этих людей с хорошим практическим опытом? И возможно ли заниматься инвестированием без профильного образования?

— Если вы не специалист и не можете даже постажироваться в какой-то финансовой компании, а без профильного образования вы вряд ли попадете туда, то вам будет сложно.

Вместе с тем, есть много профессиональной литературы. Процесс профессионального обучения и самосовершенствования имеет начало, но не имеет конца. Всё очень быстро меняется, появляются новые интересные инструменты.

Те же опционы в мире появились лишь чуть больше сорока лет назад. А в Украине фондового рынка до сих пор нет. Все мелкие проявления, которые мы видим, это не фондовый рынок.

Все, что просто, оно как правило, не работает. Хотя это зависит от того, какая задача стоит. Если речь идет просто о накоплении – это одно дело, если речь идет о заработке более "интересных" процентов, то здесь нужно больше времени, опыта и возможностей. Если речь идет о длительном периоде времени, то можно инвестировать в индексы – S&P500, Nasdaq и многие другие. Фонды ETF предлагают достаточно диверсифицированные портфели. Возможно, следует сосредоточиться на этом направлении.

Я, наверное, не совсем тот человек, который может дать действительно профессиональные советы, поскольку моя философия такова: если ты можешь не инвестировать, лучше не инвестируй!

Неожиданно. А почему вы так думаете?

— Это очень рискованное дело. Моя основная специализация – это риск-менеджмент. Я сопровождаю компании как риск-менеджер, строю family-офисы. И, как правило, владельцы бизнесов, которые хотят запрыгнуть в какую-то инвестиционную тему, теряют деньги. Соответственно, перед тем, как куда-то инвестировать, нужно разобраться со сферой будущих инвестиций, понять, можно ли там заработать деньги, стоят ли риски, которые повлекут эти инвестиции, того, чтобы потратить на них свое время, энергию и деньги.

Куда следует вкладывать деньги тем, кто готов и хочет это делать?

— В Украине сейчас инструментарий очень ограничен. Раньше, до войны, была возможность вывести деньги за границу и инвестировать на иностранных фондовых рынках. Компания, которую я основал, именно этим и занималась. Сейчас я сопровождаю тех клиентов, которые до войны к нам присоединились. Но сейчас границы закрыты. Вывести деньги напрямую через банк, как это можно было сделать раньше в пределах 200 тысяч евро в год, невозможно. Рекомендовать людям сейчас такие вещи – некорректно и неэтично. Мы этого не делаем.

Есть люди, которые выехали за границу с деньгами, имеют определенные сбережения – для них размещение средств на инвестиционных счетах доступно. Как мы шутим, сейчас, во время войны, зарубежные инвестиции доступны только женщинам, пенсионерам и водителям-дальнобойщикам, то есть людям, имеющим возможность уехать за границу и открыть счет в иностранном банке.

Но война окончится. Этот канал рано или поздно откроют. И к тому моменту есть возможность потратить время на качественное образование.

Отдать деньги в управление компаниям, действительно умеющим зарабатывать, не так просто. С "улицы" в такие компании не зайдешь. Например, философия компании Investudio, которую я основал, предполагает, в частности, то, что мы не берем клиентов с "улицы".

То есть если у меня есть миллион для инвестиций и хочу к вам прийти, то вы не возьмете мои деньги в управление?

— Не факт. Мы должны понимать, что эта инвестиция осмыслена, что вы понимаете, куда вы вкладываете деньги, что это действительно для вас подходит – и только после того мы можем говорить о какой-то конкретике.

Если вы ищете повышенную доходность и быстрые деньги, то это не про инвестирование. Это про казино. Все так называемые "инвестпроекты", не имеющие инвестиционной основы, не являются долгосрочными.

У нас же другая философия. Клиент, который приходит к нам, он приходит навсегда. Всякое в жизни может произойти, мы никого не ограничиваем. Средства, которыми клиент распоряжается, он может получить в любой момент и вложить, куда захочет. Но, по крайней мере, предлагаемые ему инвестиционные продукты должны быть для него близки и понятны.

Мы рекомендуем 10-15% от капитала или регулярного дохода размещать на инвестиционных счетах. Делать это следует системно и последовательно. Только тогда это имеет перспективу.

Инвестирование дает эффект так называемого сложного процента, когда наибольший доход получаешь в конце длительного периода инвестирования. А в первые годы ты его не почувствуешь. И чтобы дожить до конца периода инвестиций, мы должны прожить 10 или 15 лет вместе, и только тогда и клиент, и мы получим желаемый эффект. Мы работаем на партнерских началах и получаем часть вознаграждения от полученной прибыли. Нам не интересно потратить время и время клиента и не получить результат.

Если клиент пришел на полгода – год, а затем планирует забрать деньги из инвестиции, то ему просто не стоит идти на фондовый рынок. По закону Мерфи (шутливый философский принцип, утверждающий, что "если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так" – Ред.), именно в этот период на фондовом рынке может начаться просадка, и такой инвестор не сможет быстро получить деньги обратно.

"Первая заповедь" для инвестора или управляющего капиталом – не потерять деньги. У нас в этом плане многоуровневая защита. Но рынки не предсказуемы и полностью защитить капитал не может никто. Кто бы что ни рассказывал. Ни современные технологии, ни искусственный интеллект, ни продвинутые системы анализа не могут предусмотреть, например, действия Дональда Трампа или глобальные природные катаклизмы.

Вместе с тем, для людей с правильной инвестиционной философией это не проблема. Когда, например, рынок падает, появляется очень хорошая возможность приобрести активы с большим дисконтом. Если инвестор верит в активы, если у него есть запас времени и свободный остаток денег, он сможет на низких ценах зайти в правильную позицию и получить долгосрочный желаемый результат.

На какой оптимальный срок следует инвестировать?

— От пяти лет.

По статистике индекса S&P500, начиная с 1957 года, средняя продолжительность просадки на фондовом рынке составляет около 11 месяцев. Глубина просадки может быть до 50%. В 1974 году, в 2000-м, в 2008 году мы видели просадку в 50%. И мы ее увидим в будущем. Это только вопрос времени. Так работает экономика.

Можно ли прогнозировать такие просадки?

— Есть некоторые методики, которые позволяют с определенной долей вероятности видеть определенные признаки. На самом деле, такие признаки, начиная с 2023 года, регулярно появляются. Но американское правительство включает печатный станок, допечатывает деньги, заливает деньгами локально. Поэтому здесь очень много субъективного фактора, который ломает все аналитические подходы.

Вместе с тем даже отслеживание активности печатного станка ФРС может дать определенные сигналы того, будет ли расти рынок, будет ли просадка. Но речь идет о вероятностях. Никто этого точно не знает. И риск будет всегда оставаться. Тот, кто говорит, что может предусмотреть с абсолютной точностью, просто не является специалистом.

Когда клиенты приходят к нам, мы не советуем сразу заходить на всю сумму инвестиции. Ибо когда вы заходите на пике, а рынок падает, то вы попадаете в самые дискомфортные условия. Это самое плохое, что может быть. И как правило, по закону Мерфи, оно так и происходит.

Чтобы этого избежать, мы рекомендуем клиенту разбить капитал на 10 частей и заходить в инвестицию одной частью в месяц. Даже если начнется просадка рынка, то каждый последующий месяц вы будете заходить в инвестицию по более низкой цене. А со временем обязательно начнется рост рынка. Средний период роста рынка длится 4 – 4,5 года. Так что чисто математическое соотношение периодов роста и просадки рынков играет в пользу инвестора. Но инвестор должен быть психологически готов к тому, что он рано или поздно увидит просадку. Это произойдет если не в момент входа в рынок, то со временем это произойдет обязательно.

Чем длиннее срок инвестирования, тем выше вероятность получения дохода на инвестицию. На горизонте до пяти лет инвестирование – это "рулетка".

С какой минимальной суммы следует начинать инвестировать?

— Я не вижу логики инвестировать маленькие суммы.

Ну у кого какие есть.

— Вы правильно говорите. В каждом деле есть первый шаг и в первый раз. Есть хорошая поговорка: если вы не происходите из состоятельной семьи, то состоятельная семья должна начаться с вас.

Сложный процент на долгом периоде времени творит чудеса. Например, если вы начинаете инвестировать с 10 тысяч, имеете 30 лет запаса, доходность вашего портфеля составляет 15%, и вы ежегодно доинвестируете лишь 1 тысячу, то через 30 лет вы будете иметь миллион.

Это математика. Можете проверить это в Excel.

Начиная даже с маленькой суммы вы должны думать как миллионер. Нынешняя инвестиция – это только первый шаг. Системность и последовательность действий – это не о маленькой сумме, это просто лимит, с которого вы стартуете.

Если вы инвестируете 10 тысяч для того, чтобы заработать деньги на летний отдых, то это не об инвестировании. Как правило, маленькие суммы инвестируют люди, не способные мыслить как долговременный состоятельный инвестор. Философия и психология инвестирования являются более важным фактором успеха, чем сумма, с которой вы начинаете. Если у вас есть цель, то рано или поздно ее достигнете. И наоборот, если вы не имеете четкой цели, то вряд ли сможете добиться успеха.

В какие активы можно инвестировать в Украину во время войны с минимальным риском?

— Не инвестировать. Это моя философия.

Что касается, например, ОВГЗ – это не инвестирование. Это не приносит значительную пользу государству, кроме проедания. Те деньги, которые сейчас государство получает, наши дети и внуки будут отдавать. Я не являюсь моралистом, но нужно называть вещи своими именами.

Инвестирование – это бизнес, генерирующий доход. В случае ОВГЗ никто не генерирует никакого дохода. Это не об инвестировании, не о росте, это о выживании.

Те же банковские депозиты – это уже ближе к инвестированию. Но здесь следует понимать риски. Если вы вспомниет период с 2014 по 2025 год – тогда более ста банков с рынка вывели. Миллиарды гривен банковского капитала "зависли" в Фонде гарантирования вкладов физлиц, а сотни тысяч человек до сих пор не получили выплаты.

Гривневые депозиты позволяют сохранить деньги, но курсовые скачки, которые происходят как правило каждые пять – десять лет, "съедают" гривневые накопления, полученные на процентах в течение предыдущих периодов. То есть, это история о сохранении, а не приумножении капитала.

В своих подсчетах, как из первоначальной инвестиции в 10 тысяч за 30 лет получить миллион, вы упомянули необходимый уровень доходности 15%. Но где найти такой уровень доходности? Тот же индекс S&P500 статистически дает около 7% годовых.

— Надо постараться, поработать. Что такое индекс S&P500? Это средневзвешенная доходность 500 крупнейших компаний в мире. Туда входят компании, которые тянут этот индекс как вверх, так и вниз. Если вы будете инвестировать исключительно в компании, тянущие индекс вверх, тогда у вас есть шанс получить доходность и 15, и 20% годовых. За последние пять лет доходность индекса была беспрецедентно хороша – до 25%.

А могут ли достичь такой доходности рядовые украинцы, инвестируя самостоятельно?

— Для этого нужно общаться со специалистами, которые в этом немного глубже разбираются.

Во время войны это можно сделать?

— Американский фондовый рынок во время войны отлично работает.

В какие инструменты в Украине не стоит инвестировать?

— Инвестировать нужно туда, в чем вы разбираетесь. Соответственно, в то, что вы не понимаете, нельзя вкладываться. Это моя философия.

Вот, например, сегодня выросло в цене золото. Вы знаете, почему оно выросло? Вы видите следствие того, что произошло раньше. Когда многие инвесторы уже зашли в эту инвестицию, вы, увидев это, тоже пытаетесь вскочить в последний вагон ушедшего поезда. И это обычно заканчивается очень плохо. На этом как раз и работает эта индустрия. Они сначала тихонько раскачивают цену, потом показывают картинку, когда уже весь потенциал роста актива использован.

Есть хорошая книга Фреда Шведа "Где яхты клиентов". Автор книги – брокер. Он довольно исчерпывающе рассказывает о технологиях, которые используют брокеры для того, чтобы легче было договариваться с клиентами. Это крупная индустрия и профессиональные игроки зарабатывают на клиентах хорошие деньги. И чаще всего именно неопытные инвесторы с незначительными суммами инвестиций теряют на этом деньги. Поэтому я повторяю: если вы не разбираетесь в этом, то лучше самостоятельно не инвестируйте. Вероятность того, что вас затянут в какую-нибудь авантюру, очень велика.

Еще одна ловушка, или парадокс. Как правило, биржевая инвестиционная деятельность интересна людям, обладающим достаточно высоким IQ, хорошо знающим математику, возможно даже имеющим технические степени. Им кажется, что они могут все быстро посчитать. Есть такой подход в инвестировании – называется "технический анализ", где несколько примитивных формул "для пятого класса" позволяют смоделировать разные индикаторы, создающие впечатление, что вы можете что-нибудь заработать на этом рынке. Но когда вы начинаете их использовать, то в 95% случаев теряете деньги.

Когда вы анализируете рыночные данные в исторической перспективе, а затем пытаетесь использовать их, экстраполируя в чистом виде на будущее, то видите, что рынок живет своей жизнью. И совсем не факт, что в будущем будет повторяться то, что было раньше. А если и повторится, то не в том виде. И совсем не очевидно, что вы сможете на этом заработать. Скорее "нет", чем "да".

Если вы утверждаете, что нельзя инвестировать в то, в чем не разбираешься, что вы скажете об инвестировании в криптовалюту?

— Я ортодоксальный криптоскептик. Не понимаю этого инструмента. Никому никогда не рекомендовал инвестировать в криптовалюты. Вместе с тем чисто из научного интереса исследую эту тему.

Я не понимаю, что лежит в основе этого инструмента. На самом деле, в основе ничего не лежит – это воздух, который (по моему субъективному мнению) 15 лет назад создали как эксперимент, который оказался удачным. И вокруг него создалась индустрия. Но вижу ли я за этим будущее? Нет. Пока не вижу.

Вместе с тем следует разделять криптовалюты, которые мы имеем сегодня, и токенизацию как механизм. Токенизация как новый способ управления финансами – очень перспективна. В частности, крупнейший в мире банк JP Morgan за последние несколько лет создал качественную инфраструктуру для токенизации активов (ценных бумаг, недвижимости и др.), и запустил на базе нового протокола (ISO 20022) новый финансовый язык. Сейчас, например, существуют SWIFT, SEPA – протоколы, по которым осуществляются международные переводы. По ним нельзя переводить криптовалюту. А по новому протоколу можно будет перечислять в том числе токенизированные активы.

Крупные игроки, вроде BlackRock, уже используют эту инфраструктуру для создания новых токенизированных инструментов, внедряемых на традиционных биржах. Речь идет о том, что каждая компания, имеющая акции на бирже, будет токенизирована. И все прокладки между эмитентом и конечным потребителем станут лишними.

Традиционный бизнес – это об интерфейсах. Объясню: человеку не нужен телефон – ему нужно иметь возможность общаться с другим человеком на расстоянии, человеку не нужен автомобиль – ему нужно быстро и комфортно переместиться из точки А в точку Б. Так же человеку не нужны банки – ему нужно перевести и получить деньги. Человеку не нужны биржи – ему нужно безопасно и в нужный момент продать-купить активы, доли компаний и т.д. Все существующие на рынке предложения уже неактуальны. Поэтому традиционная инфраструктура будет понемногу вытесняться, и рано или поздно все будет работать по-другому.

Кого вы считаете самым лучшим инвестором в мире? Почему именно его?

— Вы никогда не сможете точно повторить чей-то успех, потому что действия кого-либо мы оцениваем всегда с задержкой во времени. Но наблюдать за лидерами стоит, потому что это дает понимание настроений рынка.

Есть много интернет-ресурсов, мониторящих портфели именитых инвесторов и управляющих фондами. Наблюдая за лидерами рынка, можно для себя понять логику их действий. Но я бы не рекомендовал повторять именно их действия, потому что это тоже люди, и они тоже несут убытки. Кто бы что ни рассказывал.

И есть, например, большая разница между тем, что говорит тот же Уоррен Баффет, и что он делает. Это не значит, что он вводит кого-то в заблуждение – у нас просто нет полной информации. Его компания Berkshire Hathaway очень эффективна, но даже она в течение какого-то периода времени не получала доходов, инвесторы находились в "подвешенном состоянии". Это не означает, что со временем что-то критически изменилось в компании – просто ситуация на рынке непредсказуема. Те подходы, которые работали вчера, сегодня не будут работать. Но если эти подходы верны, то они будут работать завтра. И если у вас есть глубина и база под ногами, то рано или поздно вы заработаете деньги.

Следует ли держать какую-то сумму средств "под подушкой", не инвестируя их?

— Обязательно. Деньги – это часть портфеля. Иногда лучше ничего не делать, чем делать какие-нибудь глупости.

Покупать нужно активы, объективно оцененные и имеющие перспективу роста. Именно поэтому, например, тот же Уоррен Баффет сейчас все продал.

У нас в компании в 2020 году произошла очень любопытная ситуация. В феврале того года, когда начинался Covid, нам нейросеть дала сигнал выходить из активов. Мы до конца не понимали причины такого сигнала, потому что нейросеть очень трудно расшифровать. Но мы проделали этот сигнал. И когда после апрельского падения рынков нейросеть в мае дала нам сигнал возвратиться в рынок, мы к концу года заработали 50%.

Какую роль в инвестициях играет везение?

— Определяющее. Все в жизни работает на везении. Даже успешный бизнес развивается не благодаря умному человеку, а вопреки его глупости. Это не шутка. Это мое убеждение. Каждому человеку выпадает шанс (если он его увидит и сумеет воспользоваться, не совершив критического количества ошибок) добиться успеха в жизни. Везение оказаться в нужном месте в нужное время – очень важно.

Но события можно создавать самостоятельно. Если у вас есть уровень подготовки, правильные коммуникации и готовность двигаться к цели, то достижение успеха – это только вопрос времени. Человеку, который, условно, имел миллион и потом его потерял, заработать снова миллион на порядок легче, чем человеку, который никогда его не имел. Это свершившийся факт.

Как выглядит формула успеха в инвестициях?

— Должна быть системность и последовательность. И нужно четко понимать, что ты делаешь, куда двигаешься. И сознательно управлять рисками.

Нужно ли быть умнее других для успеха в инвестициях?

— Здесь есть опасность хорошего пловца. Как правило, в море тонут те, кому кажется, что они умеют плавать, но на самом деле не умеют. По статистике, 95% инвесторов теряют деньги. Почему это происходит? Им кажется, что они очень умны. А по факту на рынке есть такие акулы, которые только и ждут, когда вы зайдете в море.

Есть ли какие-то популярные мифы на рынке инвестиций, которые вы считаете нужным публично развенчать?

— 90% популярных представлений об инвестировании ошибочны. Эта индустрия как раз построена на том, чтобы людям казалось, будто бы в этой сфере все так легко, и они принесли деньги.

Очень тяжело в иррациональном мире, в котором иррациональные люди между собой строят какие-то иррациональные планы, получить надолго что-то твердое и стабильное и быть уверенным, что оно будет работать в дальнейшем. Это просто иллюзии, которые люди сами себе придумывают. И в конечном итоге теряют деньги.

Именно поэтому я повторяю: если можете не инвестировать – не инвестируйте! Но вы не можете не инвестировать, потому что ваши деньги обесцениваются, и вам нужно любым способом их защищать. Но к этому делу нужно подходить последовательно, системно и не строить иллюзий, что все будет легко и быстро. Инвестирование – это скучно и долго.

Во что вы больше никогда не вложитесь?

— Нет ничего такого.

Слово, которое ассоциируется для вас с деньгами?

— Возможности. Энергия. Но энергия – это и есть возможности. Деньги – это концентрированная энергия, которую можно превращать в возможности. Но это не самоцель. И это не может быть даже мерилом успеха. Это все очень условно.

Деньги пахнут?

– Конечно.

Какой был самый дорогой урок в вашей жизни?

— Не принимать за чистую монету то, что ты сам не проверил. В сфере инвестирования многие рекомендации и стратегии, которые мы получаем из разных источников, могут не давать никакого результата. Нельзя инвестировать в то, что ты не знаешь, использовать инвестиционные подходы, которые ты не понимаешь, и работать с людьми, с которыми тебе не по дороге.

Последний раз, когда вы пожалели о расходах?

— Я не жалею о расходах. Любая инвестиция, даже неудачная, если ты ее проанализируешь и сделаешь правильные выводы, может послужить инъекцией от гораздо больших потерь в будущем.

Лучшее, что вы купили буквально за копейки?

— Инвестиции в себя.

Три основных совета инвесторам?

— Никогда не идти ва-банк, не вкладываться в один актив, даже если вы в него очень верите. Всегда нужно диверсифицироваться.

В принципе, не нужно инвестировать в активы, которые не понимаешь, даже если они дают ситуативный доход.

И учиться. Учиться, учиться и учиться!

Чтобы быть успешным, нужно делать то, что нужно, тогда, когда нужно. Но не менее важно – не делать того, чего не нужно делать.

И еще стоит помнить, что жить нужно тогда, когда у тебя есть время, силы, энергия и желание, не откладывая на потом.