Андрій Масло, Investudio: Якщо ви шукаєте підвищену дохідність і швидкі гроші, то це не про інвестування — це про казино

Куди краще інвестувати — в депозити, цінні папери, нерухомість чи власний бізнес? Подібні поради дуже абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів. У новій рубриці Smart Money ми спілкуємось із такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягати власної фінансової свободи. Сьогодні наш спікер — Андрій Масло, засновник та CEO інвестиційної компанії Investudio.

Як давно ви почали інвестувати? Які поради ви б зараз дали собі в тому віці?

— Інвестиційною сферою займаюся ще з 90-х років. Я вчився на фінансиста. І коли в кінці 90-х до Львова провели Інтернет, з’явилося багато цікавої літератури про біржову діяльність, – я вирішив, що мені це цікаво, і почав у цьому напрямі розвиватися.

Багато було різних проєктів. Десь 2005-2006 року почав безпосередньо займатися супроводом великих компаній, які займаються міжнародною торгівлею, зокрема хеджуванням товарних партій і налагодженням міжнародних товарно-фінансових потоків. Це була електроенергія, нафта, газ. А потім переключився більше на зерно. І фактично в такий спосіб всі товарні групи так чи інакше пройшли через мої руки.

Доводилося працювати безпосередньо на біржових майданчиках в США. Чиказька біржа була тим місцем, де я досить часто і багато проводив свого часу. Познайомився там з цікавими людьми з цієї галузі, з управляючими хедж-фондів, з біржовими трейдерами, які працювали безпосередньо в "ямі" протягом десятків років. Вони розповіли мені багато цікавих моментів.

Поряд з Чиказькою товарною біржею знаходиться Чиказька біржа опціонів – це ще цікавіша структура, на порядок складніша, ніж звичайні біржові інструменти, але вона дає дуже цікаві можливості. Власне там для мене відкрилися нові грані інвестиційного бізнесу, які насправді далеко не кожен побачить завдяки професійній літературі.

Я би радив академічно більш глибоко вивчати ці інструменти. На жаль, в Україні досі немає якісної професійної освіти в цьому напрямку.

Свого часу я керував аграрною біржею, і мене запросили провести кілька лекцій для студентів. Там я побачив "голодні" очі студентів, які спонукали мене на якийсь час піти викладати в університет. Декілька років я активно займався науковою діяльністю, захистив навіть дисертацію.

Перепрошую, а де ви отримали освіту?

— Базову освіту я отримав у Львові. Потім я трохи вчився за кордоном, в Санкт-Петербурзі, куди приїжджали британські фахівці. Вони бачили в пострадянському просторі потенціал і забезпечували досить якісну базу навчання. Але навіть це навчання було недостатньо якісне. І, власне, коли я займався викладацькою діяльністю, то намагався дати студентам більш глибокі знання. Бо все те, що у нас на поверхні лежить, примітивне і заробляти насправді не дозволяє.

Тож я би порадив собі тоді – шукати більш практичний досвід від людей, які в цьому напрямку досягли хороших результатів, і будь-яким способом витягувати з них інформацію для швидкого професійного розвитку.

А де шукати цих людей, з хорошим практичним досвідом? І чи можливо займатися інвестуванням без профільної освіти?

— Якщо ви не спеціаліст і не можете навіть постажуватися в якійсь фінансовій компанії, а без профільної освіти ви навряд чи туди попадете, то вам буде складно.

Разом з тим є багато професійної літератури. Процес професійного навчання і самовдосконалення має початок, але не має кінця. Все дуже швидко змінюється, з’являються нові цікаві інструменти.

Ті ж таки опціони у світі з’явились лиш трохи більше сорока років тому. А в Україні фондового ринку й досі немає. Ті всі дрібні прояви, які ми бачимо, це не фондовий ринок.

Все, що просте, воно як правило, не працює. Хоча це залежить від того, яка задача стоїть. Якщо мова йде просто про накопичення – це одна справа, якщо ж ідеться про заробіток більш "цікавих" відсотків, то тут потрібно більше часу, досвіду і можливостей. Якщо мова йде про тривалий період часу, то можна інвестувати в індекси – S&P500, Nasdaq, та багато інших. Фонди ETF пропонують досить диверсифіковані портфелі. Можливо, варто зосередитись на цьому напрямку.

Я, напевно, не зовсім та людина, яка може дати дійсно фахові поради, оскільки моя філософія така: якщо ти можеш не інвестувати, краще не інвестуй!

Неочікувано. А чому ви так вважаєте?

— Це дуже ризикована справа. Моя основна спеціалізація – це ризик-менеджмент. Я супроводжую компанії як ризик-менеджер, будую family-офіси. І, як правило, власники бізнесів, які хочуть знаскоку зануритись в якусь інвестиційну тему, втрачають гроші. Відповідно, перед тим, як кудись інвестувати, потрібно розібратись зі сферою майбутніх інвестицій, зрозуміти, чи можна там заробити гроші, чи ризики, які тягнуть за собою ці інвестиції, варті того, щоб витратити на них свій час, енергію і гроші.

Куди варто вкладати гроші тим, хто готовий і хоче це робити?

— В Україні зараз інструментарій дуже обмежений. Раніше, до війни, була можливість вивести кошти за кордон і інвестувати на іноземних фондових ринках. Компанія, яку я заснував, власне цим і займалася. Наразі я супроводжую тих клієнтів, які до війни до нас долучилися. Але зараз кордони закриті. Вивести гроші напряму через банк, як це можна було зробити раніше в межах 200 тисяч євро на рік, зараз неможливо. Рекомендувати людям зараз такі речі – некоректно і неетично. Ми цього не робимо.

Є люди, які виїхали за кордон з грошима, мають там певні заощадження – для них розміщення коштів на інвестиційних рахунках доступне. Як ми жартуємо, зараз, під час війни, закордонні інвестиції доступні лише жінкам, пенсіонерам і водіям-далекобійникам, тобто людям, які мають можливість виїхати за кордон і відкрити рахунок в іноземному банку.

Але війна закінчиться. Цей канал рано чи пізно відкриють. І до того моменту є можливість витратити час на якісну освіту.

Віддати гроші в управління компаніям, які дійсно вміють заробляти, не так просто. З "вулиці" в такі компанії не зайдеш. Наприклад, філософія компанії Investudio, яку я заснував, передбачає, зокрема, те, що ми не беремо клієнтів з "вулиці".

Тобто якщо я маю мільйон для інвестицій і хочу до вас прийти, то ви не візьмете мої гроші в управління?

— Не факт. Ми маємо розуміти, що ця інвестиція є осмисленою, що ви розумієте, куди ви вкладаєте гроші, що це дійсно для вас підходить, – і лише після того ми можемо говорити про якусь конкретику.

Якщо ви шукаєте підвищену дохідність і швидкі гроші, то це не про інвестування. Це про якесь казино. Всі так звані "інвестпроєкти", які не мають інвестиційної основи, не є довгостроковими.

У нас же інша філософія. Клієнт, який до нас приходить, він приходить назавжди. Всяке в житті може статися, але ми нікого не обмежуємо. Кошти, якими клієнт розпоряджається, він може отримати в будь-який момент і вкласти, куди захоче. Але принаймні пропоновані йому інвестиційні продукти мають бути для нього близькі і зрозумілі.

Ми рекомендуємо 10-15% від капіталу чи регулярного доходу розміщати на інвестиційних рахунках. Робити це варто системно і послідовно. Лише тоді це має перспективу.

Інвестування дає ефект так званого складного відсотка, коли найбільший дохід отримуєш в кінці довготривалого періоду інвестування. А в перші роки ти його не відчуєш. І щоб дожити до того "кінця", ми маємо прожити 10 чи 15 років разом, і лише тоді і клієнт, і ми отримаємо бажаний ефект. Ми працюємо на партнерських засадах і отримуємо частину винагороди від отриманого прибутку. Нам не цікаво витратити власний час і час клієнта і не отримати результат.

Якщо клієнт прийшов на півроку – рік, а потім планує забрати гроші з інвестиції, то йому просто не варто йти на фондовий ринок. За законом Мерфі (жартівливий філософський принцип, який стверджує, що "якщо щось може піти не так, воно обов'язково піде не так" – Ред.), саме в цей період на фондовому ринку може початися просадка, і такий інвестор не зможе швидко отримати гроші назад.

"Перша заповідь" для інвестора або управляючого капіталом – не втратити гроші. У нас в цьому плані багаторівневий захист. Але ринки не передбачувані, і повністю захистити капітал не може ніхто. Хто б що не розповідав. Ні сучасні технології, ні штучний інтелект, ні продвинуті системи аналізу не можуть передбачити, наприклад, дії Дональда Трампа чи глобальні природні катаклізми.

Разом з тим, для людей з правильною інвестиційною філософією це не є проблемою. Бо коли, наприклад, ринок падає, з’являється дуже хороша можливість придбати активи з великим дисконтом. Якщо інвестор вірить в активи, якщо у нього є запас часу і вільний залишок грошей, то він зможе на низьких цінах зайти в правильну позицію і отримати довгостроковий бажаний результат.

На який оптимальний строк варто інвестувати?

— Від п’яти років.

За статистикою індексу S&P500, починаючи з 1957 року, середня тривалість просадки на фондовому ринку складає близько 11 місяців. Глибина просадки може бути до 50%. В 1974 році, в 2000-му, в 2008 році ми бачили просадку в 50%. І ми її побачимо в майбутньому. Це лише питання часу. Так працює економіка.

Ми можливо прогнозувати такі просадки?

— Є певні методики, які дозволяють з певною часткою ймовірності бачити певні ознаки. Насправді такі ознаки, починаючи з 2023 року, регулярно з’являються. Але американський уряд включає друкарський верстат, додруковує гроші, заливає грошима локально. Тож тут є дуже багато суб’єктивного фактору, який ламає всі аналітичні підходи.

Разом з тим, навіть відслідковування активності друкарського верстату ФРС може дати певні сигнали того, чи буде рости ринок, чи буде просадка. Але мова йде про ймовірності. Ніхто цього точно не знає. І ризик завжди залишатиметься. Той, хто говорить, що може передбачити з абсолютною точністю, просто не є фахівцем.

Коли клієнти приходять до нас, ми не рекомендуємо одразу заходити на всю суму інвестиції. Бо коли ви заходите на піку, а ринок падає, то ви попадаєте в найбільш дискомфортні умови. Це найгірше, що може бути. І як правило, по закону Мерфі, воно так і стається.

Щоби цього уникнути, ми рекомендуємо клієнту розбити капітал на 10 частин і заходити в інвестицію однією частиною на місяць. Навіть якщо почнеться просадка ринку, то кожен наступний місяць ви заходитимете в інвестицію по більш низькій ціні. А з часом обов’язково почнеться зростання ринку. Середній період зростання ринку триває 4 – 4,5 роки. Тож чисто математично співвідношення періодів росту і просадки ринків грає на користь інвестора. Але інвестор має бути психологічно готовим до того, що він рано чи пізно побачить просадку. Це станеться якщо не в момент входу в ринок, то з часом це станеться обов’язково.

Чим довший термін інвестування, тим вища ймовірність отримання доходу на інвестицію. На горизонті до п’яти років інвестування – це "рулетка".

З якої мінімальної суми варто починати інвестувати?

— Я не бачу логіки інвестувати маленькі суми.

Ну в кого які є.

— Ви правильно говорите. У кожній справі є перший крок і перший раз. Є гарна приказка: якщо ви не походите з заможної сім’ї, то заможна сім’я має розпочатися з вас.

Складний відсоток на довгому періоді часу творить дива. Наприклад, якщо ви починаєте інвестувати з 10 тисяч, маєте 30 років запасу, дохідність вашого портфеля складає 15%, і ви щорічно доінвестовуєте лише 1 тисячу, то через 30 років ви матимете мільйон.

Це математика. Можете перевірити це в Exсel.

Починаючи навіть з маленької суми ви маєте думати як мільйонер. Нинішня інвестиція – це лише перший крок. Системність і послідовність дій – це не про маленьку суму, це просто ліміт, з якого ви стартуєте.

Якщо ж ви інвестуєте 10 тисяч для того, щоб заробити гроші на літній відпочинок, то це не про інвестування. Як правило, маленькі суми інвестують люди, не спроможні мислити як довгостроковий заможний інвестор. Філософія і психологія інвестування є більш важливим фактором успіху, ніж сума, з якої ви починаєте. Коли ви маєте ціль, то рано чи пізно її досягнете. І навпаки, якщо ви не маєте чіткої цілі, то навряд чи зможете досягти успіху.

В які активи можна інвестувати в Україні під час війни з мінімальним ризиком?

— Не інвестувати. Це моя філософія.

Що стосується, наприклад, ОВДП – це не є інвестуванням. Це не дає значної користі державі, окрім проїдання. Ті гроші, які зараз держава отримує, потім наші діти і онуки будуть віддавати. Я не є моралістом, але потрібно називати речі своїми іменами.

Інвестування – це бізнес, який генерує дохід. У випадку ОВДП ніхто не генерує ніякого доходу. Це не про інвестування, не про зростання, це про виживання.

Ті ж таки банківські депозити – це вже ближче до інвестування. Але тут потрібно розуміти ризики. Якщо ви згадаєте період з 2014 по 2025 рік – понад сто банків з ринку вивели. Мільярди гривень банківського капіталу "зависли" у Фонді гарантування вкладів фізосіб, а сотні тисяч людей досі не отримали виплати.

Гривневі депозити дозволяють зберегти гроші, але курсові стрибки, які відбуваються як правило кожні п’ять – десять років, "з’їдають" гривневі накопичення, отримані на відсотках протягом попередніх періодів. Тобто це історія про збереження, а не примноження капіталу.

В своїх підрахунках, як із початкової інвестиції у 10 тисяч за 30 років отримати мільйон, ви згадали необхідний рівень дохідності 15%. Але де знайти такий рівень дохідності? Той таки індекс S&P500 статистично дає близько 7% річних.

— Треба трошки постаратись, попрацювати. Що таке індекс S&P500? Це середньозважена дохідність 500 найбільших компаній світу. Туди входять компанії, які тягнуть цей індекс як догори, так і донизу. Якщо ви інвестуватимете виключно в компанії, які тягнуть індекс догори, тоді у вас є шанс отримати дохідність і 15, і 20% річних. За останні п’ять років дохідність індексу була безпрецедентно хороша – до 25%.

А чи можуть досягти такої доходності пересічні українці, інвестуючи самостійно?

— Для цього потрібно спілкуватися зі спеціалістами, які в тому трохи глибше розбираються.

Під час війни це можна зробити?

— Американський фондовий ринок під час війни чудово працює.

В які інструменти в Україні не варто інвестувати?

— Інвестувати потрібно туди, в чому ви розбираєтесь. Відповідно, у те, що ви не розумієте, не можна вкладати. Це моя філософія.

От, наприклад, сьогодні виросло в ціні золото. Ви знаєте, чого воно виросло? Наразі ви бачите наслідок того, що відбулося раніше. Коли багато інвесторів уже зайшли в цю інвестицію, ви, побачивши це, теж намагаєтесь вскочити в останній вагон поїзда, який вже пішов. І це як правило закінчується дуже погано. На цьому якраз і працює ця індустрія. Вони спочатку тихенько розкачують ціну, потім показують вам картинку, коли вже весь потенціал росту активу використано.

Є гарна книжка Фреда Шведа "Де яхти клієнтів". Автор книги – брокер. Він досить вичерпно розказав про технології, які використовують брокери для того, щоб легше було домовлятися з клієнтами. Це велика індустрія і професійні гравці заробляють на клієнтах добрі гроші. І найчастіше саме недосвідчені інвестори з незначними сумами інвестицій втрачають на цьому кошти. Тому я повторюю: якщо ви не розбираєтесь в цьому, то краще самостійно не інвестуйте. Ймовірність того, що вас затягнуть в якусь авантюру, дуже велика.

Ще одна пастка, або парадокс. Як правило, біржова інвестиційна діяльність цікава людям, які мають досить високий IQ, добре знають математику, можливо навіть мають технічні степені. Їм здається, що вони можуть все швидко порахувати. Є такий підхід в інвестуванні – називається «технічний аналіз», де кілька примітивних формул "для п’ятого класу" дозволяють змоделювати середні плинні та інші індикатори, які створюють враження, що ви можете щось заробити на цьому ринку. Але коли ви починаєте їх використовувати, то в 95% випадків втрачаєте гроші.

Коли ви аналізуєте ринкові дані в історичні перспективі, а потім намагаєтесь використати їх екстраполюючи в чистому вигляді на майбутнє, то бачите, що ринок живе своїм життям. І зовсім не факт, що в майбутньому повторюватиметься те, що було раніше. А якщо і повториться, то не в тому вигляді. І зовсім не очевидно, що ви зможете на тому заробити. Швидше "ні", ніж "так".

Якщо ви стверджуєте, що не можна інвестувати у те, в чому не розбираєшся, – що ви скажете про інвестування у криптовалюту?

— Я ортодоксальний криптоскептик. Не розумію цього інструменту. Нікому ніколи не рекомендував інвестувати в криптовалюти. Разом з тим, чисто з наукового інтересу досліджую цю тему.

Я не розумію, що лежить в основі цього інструменту. Насправді, в основі нічого не лежить – це повітря, яке (на мою суб’єктивну точку зору) 15 років тому створили як експеримент, який виявився вдалим. І навколо нього створилася індустрія. Але чи я бачу за цим майбутнє? Ні. Поки що не бачу.

Разом з тим варто розділяти криптовалюти, які ми маємо сьогодні, і токенізацію як механізм. Токенізація як новий спосіб управління фінансами – дуже перспективна. Зокрема найбільший в світі банк JP Morgan за останні декілька років створив якісну інфраструктуру для токенізації активів (цінних паперів, нерухомості та ін.), і запустив на базі нового протоколу (ISO 20022) нову фінансову мову. Зараз, наприклад, існують SWIFT, SEPA – протоколи, за якими здійснюються міжнародні перекази. По них не можна переказати криптовалюту. А по новому протоколу можна буде переказувати в тому числі токенізовані активи.

Великі гравці, на зразок BlackRock, уже використовують цю інфраструктуру для створення нових токенізованих інструментів, які запускають на традиційні біржі. Йдеться до того, що кожна компанія, яка має акції на біржі, буде токенізована. І всі "прокладки" між емітентом і кінцевим споживачем стануть зайві.

Традиційний бізнес – це про інтерфейси. Поясню: людині не потрібен телефон – їй потрібно мати можливість спілкуватися з іншою людиною на відстані, людині не потрібен автомобіль – їй потрібно швидко і комфортно переміститися з точки А в точку Б. Так само людині не потрібні банки – їй потрібно переказати і отримати гроші. Людині не потрібні біржі – їй потрібно безпечно і в потрібний момент продати-купити активи, частки компаній, тощо. Всі існуючі на ринку пропозиції вже неактуальні. Тому традиційна інфраструктура потроху буде витіснятися, і рано чи пізно все працюватиме по-іншому.

Кого ви вважаєте найкращим інвестором світу? Чому саме його?

— Ви ніколи не зможете точно повторити чийсь успіх, тому що дії будь-кого ми оцінюємо завжди із затримкою в часі. Але спостерігати за лідерами варто, бо це дає розуміння настроїв ринку.

Є багато інтернет-ресурсів, які моніторять портфелі іменитих інвесторів і управляючих фондами. Спостерігаючи за лідерами ринку можна для себе зрозуміти логіку їхніх дій. Але я би не рекомендував повторювати саме їхні дії, бо це теж люди, і вони теж несуть збитки. Хто би що не розповідав.

І є, наприклад, велика різниця між тим, що говорить Воррен Баффет, і що він робить. Це не означає, що він вводить когось в оману – ми просто не маємо повної інформації. Компанія Berkshire Hathaway є дуже ефективною, але навіть вона якийсь період часу не отримувала доходів, інвестори знаходились в "підвішеному стані". Це не означає, що з часом щось критично змінилось в компанії, – просто ситуація на ринку не є передбачуваною. Ті підходи, які працювали вчора, сьогодні не будуть працювати. Але якщо ці підходи правильні, то вони працюватимуть завтра. І якщо у вас є глибина і база під ногами, то рано чи пізно ви заробите ті гроші.

Чи варто тримати якусь суму коштів "під подушкою", не інвестуючи їх?

— Обов’язково. Гроші – це частина портфелю. Інколи краще нічого не робити, ніж робити якісь дурниці.

Купувати потрібно такі активи, які об’єктивно оцінені і мають перспективу зростання. Саме тому, наприклад, той таки Воррен Баффет зараз все продав.

У нас в компанії в 2020 році сталася дуже цікава ситуація. В лютому того року, коли починався Covid, нам нейромережа дала сигнал виходити з активів. Ми до кінця не розуміли причини такого сигналу, бо нейромережу дуже важко розшифрувати. Але ми виконали цей сигнал. І коли після квітневого падіння ринків нейромережа у травні дала нам сигнал повернутися в ринок, ми до кінця року заробили 50%.

Яку роль в інвестиціях грає везіння?

— Визначальну. Все в житті працює на везінні. Навіть успішний бізнес розвивається не завдяки розумній людині, а всупереч її тупості і тим всім дурницям, які вона робить. Це не жарт. Це моє переконання. Кожній людині випадає шанс (якщо вона його розгледить і зуміє використати, не зробивши критичної кількості помилок) досягти успіху в житті. Везіння опинитися в потрібному місці в потрібний час – дуже важливе.

Але події можна створювати самостійно. Якщо у вас є рівень підготовки, правильні комунікації та готовність рухатися до мети, то досягнення успіху – це лише питання часу. Людині, яка, умовно, мала мільйон і потім його втратила, заробити знову мільйон на порядок легше, ніж людині, яка ніколи його не мала. Це доконаний факт.

Як виглядає формула успіху в інвестиціях?

— Має бути системність і послідовність. І потрібно чітко розуміти, що ти робиш, куди рухаєшся. І свідомо управляти ризиками.

Чи потрібно бути розумнішим за інших для успіху в інвестиціях?

— Тут є небезпека хорошого пловця. Як правило в морі топляться ті, кому здається, що вони вміють плавати, але насправді не вміють. За статистикою, 95% інвесторів втрачають гроші. Чому так відбувається? Бо їм здається, що вони дуже розумні. А по факту на ринку є такі акули, які тільки й чекають, коли ви зайдете в те море.

Чи є якісь популярні міфи на ринку інвестицій, які ви вважали би за потрібне публічно розвінчати?

— 90% популярних уявлень про інвестування є хибними. Ця індустрія якраз побудована на тому, щоб людям здавалося, нібито в цій сфері все так легко, і вони принесли гроші.

Дуже важко в ірраціональному світі, в якому ірраціональні люди між собою будують якісь ірраціональні плани, отримати щось тверде і стабільне надовго і бути впевненим, що воно буде працювати надалі. Це просто ілюзії, які люди самі собі вигадують. І в кінцевому результаті втрачають кошти. Саме тому я повторюю: якщо можете не інвестувати – не інвестуйте! Але ви не можете не інвестувати, тому що ваші гроші знецінюються, і вам потрібно в будь-який спосіб їх захищати. Але до цієї справи потрібно підходи послідовно, системно, і не будувати ілюзій, що все буде легко і швидко. Інвестування – це нудно і довго.

У що ви більше ніколи не вкладетесь?

— Немає нічого такого.

Слово, яке для вас асоціюється з грошима?

— Можливості. Енергія. Але енергія – це і є можливості. Гроші – це концентрована енергія, яку можна перетворювати на можливості. Але це не самоціль. І це не може бути навіть мірилом успіху. Це все дуже умовно.

Гроші пахнуть?

— Звичайно.

Який був найдорожчий урок у вашому житті?

— Не приймати за чисту монету те, що ти не перевірив сам. У сфері інвестування багато рекомендацій і стратегій, які ми отримуємо з різних джерел, можуть не давати жодного результату. Не можна інвестувати у те, що ти не знаєш, використовувати інвестиційні підходи, яких ти не розумієш, і працювати з людьми, з якими тобі не по дорозі.

Останній раз, коли ви пошкодували про витрати?

— Я не шкодую про витрати. Будь-яка інвестиція, навіть невдала, якщо ти її проаналізуєш і зробиш правильні висновки, може послужити ін’єкцією від набагато більших втрат в майбутньому.

Найкраще, що ви купили буквально за копійки?

— Інвестиції в себе.

Три основні ваші поради інвесторам?

— Ніколи не йти ва-банк, не вкладатися в якийсь один актив, навіть якщо ви в нього дуже вірите. Завжди потрібно диверсифікуватися.

В принципі не потрібно інвестувати в активи, які не розумієш, навіть якщо вони дають ситуативний дохід.

І вчитися. Вчитися, вчитися і вчитися!

Щоб бути успішним, потрібно робити те, що треба, тоді, коли треба. Але не менш важливо – не робити того, чого не треба робити.

І ще варто пам’ятати, що жити потрібно тоді, коли ти маєш час, сили, енергію і бажання, не відкладаючи на потім.