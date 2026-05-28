Названы самые коррумпированные сферы в Украине

В Украине наиболее уязвленными коррупцией остаются сферы, связанные с верховенством права и управлением государственными ресурсами. В социальных отраслях — здравоохранении и образовании — уровень коррупции постепенно снижается.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Национального агентства по предотвращению и противодействию коррупции Дмитрий Калмыков во время заседания Комитета по антикоррупционной политике, передает "Укринформ".

Где коррупции больше всего

"Есть некоторые сферы государственного управления, которые набрали наибольшие баллы с точки зрения поражения коррупцией. Во-первых, это группа сфер, обеспечивающих так называемое верховенство права. Это все, что касается судоустройства, статуса судей, деятельности прокуратуры, правоохранительных органов и адвокатуры", – отметил Калмыков.

По его словам, далее следуют группы, связанные с основным накоплением публичных финансов, а также большие сферы, в которых происходит распределение этих основных финансов:

строительство,

восстановление,

энергетика,

оборона,

публичные закупки.

Также в число довольно сильно пораженных коррупцией попали три сферы, связанные с использованием ограниченного общего ресурса, а именно:

недропользование,

земельная сфера,

аграрная сфера.

Кроме того, в перечень вошла сфера государственного регулирования, где, по словам Калмыкова, "огромный антикоррупционный потенциал с точки зрения оптимизации регулирования".

"В перечень вошли две так называемые социальные сферы - здравоохранение и образование и наука. Однако не потому, что они чрезвычайно поражены коррупцией: уровень коррупции в этих сферах ежегодно стремительно снижается. В то же время из-за высокой частоты взаимодействия общее количество коррупционных случаев здесь все еще остается достаточно

Он добавил, что согласно среднестатистическим данным, каждый второй человек в течение года обращается за соответствующими услугами, а в одном из десяти случаев сталкивается с неформальными практиками, в том числе коррупционными.

Напомним, за 4 месяца 2026 было вынесено 814 судебных решений коррупционерам. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Во всех делах в этом году коррупционеры отделались только штрафами .