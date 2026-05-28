Названо найкорумпованіші сфери в Україні

В Україні найбільш ураженими корупцією залишаються сфери, пов'язані з верховенством права та управлінням державними ресурсами. Натомість у соціальних галузях - охороні здоров’я та освіті - рівень корупції поступово знижується.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції Дмитро Калмиков під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики, передає "Укрінформ".

Де корупції найбільше

"Є деякі сфери державного управління, які набрали найбільші бали з точки зору враженості корупцією. По-перше, це група сфер, які забезпечують так зване верховенство права. Це все, що стосується судоустрою, статусу суддів, діяльності прокуратури, правоохоронних органів і адвокатури", - зазначив Калмиков.

За його словами, далі йдуть групи, пов'язані з основним накопиченням публічних фінансів, а також великі сфери, в яких відбувається розподілення цих основних фінансів:

будівництво,

відновлення,

енергетика,

оборона,

публічні закупівлі.

Також до числа тих, які доволі сильно вражені корупцією, потрапили три сфери, пов'язані з використанням обмеженого спільного ресурсу, а саме:

надрокористування,

земельна сфера,

аграрна сфера.

Крім того, до переліку увійшла сфера державного регулювання, де, за словами Калмикова, "величезний потенціал антикорупційний з точки зору оптимізації регулювання".

"До переліку увійшли дві так звані соціальні сфери - охорона здоров’я та освіта і наука. Однак не тому, що вони є надзвичайно враженими корупцією: рівень корупції у цих сферах щороку стрімко знижується. Водночас через високу частоту взаємодії загальна кількість корупційних випадків тут усе ще залишається доволі значною", - підкреслив заступник голови НАЗК.

Він додав, що відповідно до середньостатистичних даних, кожна друга людина впродовж року звертається по відповідні послуги, а в одному з десяти випадків стикається з неформальними практиками, зокрема корупційними.

Нагадаємо, за 4 місяці 2026 року було винесено 814 судових рішень корупціонерам. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період торік. В усіх справах цьогоріч корупціонери відбулись лише штрафами.