НБУ инициирует изменения в порядок эквайринга: новые требования для платежных операторов

Национальный банк приступил к публичному обсуждению проекта изменений в порядок эквайринга платежных инструментов. Предлагаемые нововведения направлены на повышение прозрачности платежных операций и усиление защиты пользователей платежных услуг.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ обновляет регулирование эквайринга

Среди ключевых новшеств:

Четкое определение, что такое эквайринг. Это деятельность предоставлятеля платежных услуг, заключившего договор с получателем средств и обеспечивающего их поступление. Такая деятельность включает:

перевод средств от плательщика к получателю через этого поставщика, в частности в виде сводных (агрегированных) сумм;

предоставление плательщику платежных реквизитов получателя, предусмотренных в договоре (например, номер счета, идентификатор или ФИО получателя).

Уточнение требований к внутренней документации эквайра.

Обновление требований к договорам, которые эквайр заключает с другими поставщиками платежных услуг.

Платежные учреждения будут шесть месяцев для адаптации своей деятельности к обновленным требованиям Национального банка.

Соответствующие положения изложены в проекте постановления Правления НБУ "Об утверждении Изменений в Положение о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов", представленном для публичного обсуждения.

Что такое эквайринг и как он работает?

Эквайринг – это процесс приема безналичных платежей с помощью банковских карт или мобильных устройств через POS-терминал. Когда вы рассчитываетесь картой в магазине – вы пользуетесь эквайрингом.

Как проходит платеж:

Покупатель прикладывает карту или телефон к терминалу. Информация о платеже передается в банк-эквайр. Банк-эквайр посылает запрос в банк-эмитент (выдавшему карточку). Банк-эмитент проверяет счет и подтверждает платеж. Доказательство поступает торговцу, а средства списываются со счета покупателя и потом засчитываются на счет торговца.

Участники процесса:

Покупатель – владелец карты.

Продавец (мерчант) — предприятие, принимающее оплату картами.

Банк-эквайр – предоставляет терминал, обрабатывает платеж и обслуживает продавца.

Банк-эмитент – выпустил карту покупателя и отвечает за платеж.

Платежная система обеспечивает обмен информацией между банками.

Зачем это нужно бизнесу? Возможность принимать карты повышает удобство для клиентов и стимулирует рост продаж.