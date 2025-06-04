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НБУ инициирует изменения в порядок эквайринга: новые требования для платежных операторов
Национальный банк приступил к публичному обсуждению проекта изменений в порядок эквайринга платежных инструментов. Предлагаемые нововведения направлены на повышение прозрачности платежных операций и усиление защиты пользователей платежных услуг.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
НБУ обновляет регулирование эквайринга
Среди ключевых новшеств:
Четкое определение, что такое эквайринг. Это деятельность предоставлятеля платежных услуг, заключившего договор с получателем средств и обеспечивающего их поступление. Такая деятельность включает:
- перевод средств от плательщика к получателю через этого поставщика, в частности в виде сводных (агрегированных) сумм;
- предоставление плательщику платежных реквизитов получателя, предусмотренных в договоре (например, номер счета, идентификатор или ФИО получателя).
Уточнение требований к внутренней документации эквайра.
Обновление требований к договорам, которые эквайр заключает с другими поставщиками платежных услуг.
Платежные учреждения будут шесть месяцев для адаптации своей деятельности к обновленным требованиям Национального банка.
Соответствующие положения изложены в проекте постановления Правления НБУ "Об утверждении Изменений в Положение о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов", представленном для публичного обсуждения.
Что такое эквайринг и как он работает?
Эквайринг – это процесс приема безналичных платежей с помощью банковских карт или мобильных устройств через POS-терминал. Когда вы рассчитываетесь картой в магазине – вы пользуетесь эквайрингом.
Как проходит платеж:
- Покупатель прикладывает карту или телефон к терминалу.
- Информация о платеже передается в банк-эквайр.
- Банк-эквайр посылает запрос в банк-эмитент (выдавшему карточку).
- Банк-эмитент проверяет счет и подтверждает платеж.
- Доказательство поступает торговцу, а средства списываются со счета покупателя и потом засчитываются на счет торговца.
Участники процесса:
- Покупатель – владелец карты.
- Продавец (мерчант) — предприятие, принимающее оплату картами.
- Банк-эквайр – предоставляет терминал, обрабатывает платеж и обслуживает продавца.
- Банк-эмитент – выпустил карту покупателя и отвечает за платеж.
- Платежная система обеспечивает обмен информацией между банками.
Зачем это нужно бизнесу? Возможность принимать карты повышает удобство для клиентов и стимулирует рост продаж.