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НБУ ініціює зміни до порядку еквайрингу: нові вимоги для платіжних операторів
Національний банк розпочав публічне обговорення проєкту змін до порядку еквайрингу платіжних інструментів. Запропоновані нововведення спрямовані на підвищення прозорості платіжних операцій і посилення захисту користувачів платіжних послуг.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
НБУ оновлює регулювання еквайрингу
Серед ключових нововведень:
Чітке визначення, що таке еквайринг. Це діяльність надавача платіжних послуг, який уклав договір з отримувачем коштів і забезпечує їхнє надходження. Така діяльність включає:
- переказ коштів від платника до отримувача через цього надавача, зокрема у вигляді зведених (агрегованих) сум;
- надання платнику платіжних реквізитів отримувача, передбачених у договорі (наприклад, номер рахунку, ідентифікатор або ПІБ отримувача).
Уточнення вимог до внутрішньої документації еквайра.
Оновлення вимог до договорів, які еквайр укладає з іншими надавачами платіжних послуг.
Платіжні установи матимуть шість місяців для адаптації своєї діяльності до оновлених вимог Національного банку.
Відповідні положення викладені у проєкті постанови Правління НБУ "Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів", який наразі представлено для публічного обговорення.
Що таке еквайринг і як він працює?
Еквайринг — це процес приймання безготівкових платежів за допомогою банківських карток або мобільних пристроїв через POS-термінал. Коли ви розраховуєтесь карткою в магазині — ви користуєтесь еквайрингом.
Як проходить платіж:
- Покупець прикладає картку або телефон до термінала.
- Інформація про платіж передається в банк-еквайр.
- Банк-еквайр надсилає запит до банку-емітента (того, хто видав картку).
- Банк-емітент перевіряє рахунок і підтверджує платіж.
- Підтвердження надходить продавцю, а кошти списуються з рахунку покупця та згодом зараховуються на рахунок продавця.
Учасники процесу:
- Покупець — власник картки.
- Продавець (мерчант) — підприємство, яке приймає оплату картками.
- Банк-еквайр — надає термінал, обробляє платіж і обслуговує продавця.
- Банк-емітент — випустив картку покупця і відповідає за платіж.
- Платіжна система — забезпечує обмін інформацією між банками.
Навіщо це потрібно бізнесу? Можливість приймати картки підвищує зручність для клієнтів і стимулює зростання продажів.