НБУ ініціює зміни до порядку еквайрингу: нові вимоги для платіжних операторів

Національний банк розпочав публічне обговорення проєкту змін до порядку еквайрингу платіжних інструментів. Запропоновані нововведення спрямовані на підвищення прозорості платіжних операцій і посилення захисту користувачів платіжних послуг.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ оновлює регулювання еквайрингу

Серед ключових нововведень:

Чітке визначення, що таке еквайринг. Це діяльність надавача платіжних послуг, який уклав договір з отримувачем коштів і забезпечує їхнє надходження. Така діяльність включає:

переказ коштів від платника до отримувача через цього надавача, зокрема у вигляді зведених (агрегованих) сум;

надання платнику платіжних реквізитів отримувача, передбачених у договорі (наприклад, номер рахунку, ідентифікатор або ПІБ отримувача).

Уточнення вимог до внутрішньої документації еквайра.

Оновлення вимог до договорів, які еквайр укладає з іншими надавачами платіжних послуг.

Платіжні установи матимуть шість місяців для адаптації своєї діяльності до оновлених вимог Національного банку.

Відповідні положення викладені у проєкті постанови Правління НБУ "Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів", який наразі представлено для публічного обговорення.

Що таке еквайринг і як він працює?

Еквайринг — це процес приймання безготівкових платежів за допомогою банківських карток або мобільних пристроїв через POS-термінал. Коли ви розраховуєтесь карткою в магазині — ви користуєтесь еквайрингом.

Як проходить платіж:

Покупець прикладає картку або телефон до термінала. Інформація про платіж передається в банк-еквайр. Банк-еквайр надсилає запит до банку-емітента (того, хто видав картку). Банк-емітент перевіряє рахунок і підтверджує платіж. Підтвердження надходить продавцю, а кошти списуються з рахунку покупця та згодом зараховуються на рахунок продавця.

Учасники процесу:

Покупець — власник картки.

Продавець (мерчант) — підприємство, яке приймає оплату картками.

Банк-еквайр — надає термінал, обробляє платіж і обслуговує продавця.

Банк-емітент — випустив картку покупця і відповідає за платіж.

Платіжна система — забезпечує обмін інформацією між банками.

Навіщо це потрібно бізнесу? Можливість приймати картки підвищує зручність для клієнтів і стимулює зростання продажів.