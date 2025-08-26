НБУ отозвал лицензию кредитного союза: что о нем известно

Национальный банк Украины аннулировал лицензию кредитного союза "Кредит-Чернобыль" и исключил его из Государственного реестра финансовых учреждений. Решение принято из заявления союза и по особому порядку, предусмотренном во время действия военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Кредитный союз прекратил деятельность

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности небанковских финансовых учреждений 22 августа 2025 года на основании заявления самого союза и по упрощенной процедуре, действующей во время военного положения.

"Кредит-Чернобыль" имела стандартную лицензию на предоставление кредитов и привлечение средств, в том числе банковских металлов.

По состоянию на 1 июля 2025 года активы союза составляли 1,77 млн. грн., а обязательства — почти 1 млн грн., что соответствовало 0,14% от общего рынка кредитных союзов.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Кредит-Чернобыль" было зарегистрировано в 2000 году.

Основным направлением было предоставление услуг в сфере кредитования. Дополнительно учреждение осуществляло другие финансовые услуги, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Справочно

Во время военного состояния кредитные союзы, не имеющие депозитных обязательств перед своими членами, могут по собственной инициативе обратиться в Национальный банк с заявлением об аннулировании лицензии и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.

Такой упрощенный порядок предусмотрен постановлением Правления НБУ от 6 марта 2022 г. №39 с последующими изменениями.

Что такое кредитный союз?

Кредитный союз – это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель - удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Во время военного состояния кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) своих членов на депозитные счета, могут подать в Национальный банк заявление об аннулировании лицензии на осуществление деятельности и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.