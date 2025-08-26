НБУ відкликав ліцензію кредитної спілки: що про неї відомо

Національний банк України анулював ліцензію кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль” та виключив її з Державного реєстру фінансових установ. Рішення прийнято на підставі заяви спілки та за особливим порядком, передбаченим під час дії воєнного стану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Кредитна спілка припинила діяльність

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових установ 22 серпня 2025 року на підставі заяви самої спілки та за спрощеною процедурою, що діє під час воєнного стану.

"Кредит-Чорнобиль" мала стандартну ліцензію на надання кредитів та залучення коштів, у тому числі банківських металів.

Станом на 1 липня 2025 року активи спілки становили 1,77 млн грн, а зобов’язання — майже 1 млн грн, що відповідало 0,14 % від загального ринку кредитних спілок.

Згідно з даними YouControl, юридична особа КС "Кредит-Чорнобиль" було зареєстровано в 2000 році.

Основним напрямом було надання послуг у сфері кредитування. Додатково установа здійснювала інші фінансові послуги, окрім страхування та пенсійного забезпечення.

Довідково

Під час воєнного стану кредитні спілки, які не мають депозитних зобов’язань перед своїми членами, можуть за власною ініціативою звернутися до Національного банку із заявою про анулювання ліцензії та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Такий спрощений порядок передбачений постановою Правління НБУ від 6 березня 2022 року №39 із подальшими змінами.

Що таке кредитна спілка?

Кредитна спілка - це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

