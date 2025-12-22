Запланована подія 2

НБУ отозвал лицензию у кредитного союза: что известно

НБУ
НБУ прекратил деятельность кредитного союза "Мир" / НБУ

Национальный банк Украины отозвал лицензию на осуществление деятельности кредитного союза "Світ" и исключил ее из Государственного реестра финансовых учреждений на основании собственного заявления учреждения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ прекратил деятельность кредитного союза

Национальный банк Украины отозвал лицензию на осуществление деятельности кредитного союза и исключил кредитный союз "Світ" из Государственного реестра финансовых учреждений. Решение было принято на основании собственного заявления учреждения с учетом особого порядка, действующего во время военного положения.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 19 декабря 2025 года.

Кредитный союз "Світ" имел стандартную лицензию, которая предусматривала право предоставления финансовых услуг, в том числе предоставление средств и банковских металлов в кредит, а также привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату.

По состоянию на 1 декабря 2025 г. объем активов кредитного союза составил 2,53 млн грн, что равняется 0,20% от общего объема рынка кредитных союзов.

Объем обязательств учреждения составлял 2,34 млн. грн., или 0,34% от общего объема рынка.

Что известно о кредитном союзе

Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Світ" было зарегистрировано в 2017 году.

Уполномоченным лицом юридического лица Кредитний союз "Світ" является Ольха Игорь.

Основным направлением деятельности учреждения было предоставление других видов кредитования. Кроме того, она также осуществляла деятельность в сфере денежного посредничества.

Что такое кредитный союз?

Кредитный союз - это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель - удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Во время военного состояния кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) своих членов на депозитные счета, могут подать в Национальный банк заявление об аннулировании лицензии на осуществление деятельности и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.

Автор:
Ольга Опенько