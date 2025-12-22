НБУ відкликав ліцензію у кредитної спілки: що відомо

Національний банк України відкликав ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки “Світ” та виключив її з Державного реєстру фінансових установ на підставі власної заяви установи.

НБУ припинив діяльність кредитної спілки

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 грудня 2025 року.

Кредитна спілка "Світ" мала стандартну ліцензію, яка передбачала право надання фінансових послуг, зокрема надання коштів та банківських металів у кредит, а також залучення коштів і банківських металів, що підлягають поверненню.

Станом на 1 грудня 2025 року обсяг активів кредитної спілки становив 2,53 млн грн, що дорівнює 0,20% від загального обсягу ринку кредитних спілок.

Обсяг зобов’язань установи складав 2,34 млн грн, або 0,34% від загального обсягу ринку.

Що відомо про кредитну спілку

Згідно з даними YouControl, юридична особа КС"Світ" було зареєстровано в 2017 році.

Уповноваженою особою юридичної особи КРЕДИТНА СПІЛКА "Світ" є Вільха Ігор.

Основним напрямом діяльності установи було надання інших видів кредитування. Окрім цього, вона також здійснювала діяльність у сфері грошового посередництва.

Що таке кредитна спілка?

Кредитна спілка - це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

