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НБУ презентовал памятную монету в честь 250-летия независимости США (ФОТО)

памятная монета
НБУ презентовал памятную монету в честь 250-летия независимости США

По случаю 250-летия со дня провозглашения независимости США Национальный банк Украины выпустил новую серебряную памятную монету номиналом 10 гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Глава НБУ Андрей Пышный презентовал новую монету во время торжеств Посольства США в Украине по случаю юбилея провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки.

"Украина искренне чтит своих американских друзей. Именно в знак уважения и признательности Национальный банк презентует серебряную памятную монету "250 лет со дня провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки". Это наше посвящение многолетнему партнерству Украины и США", – отметил глава регулятора.

Фото 2 — НБУ презентовал памятную монету в честь 250-летия независимости США (ФОТО)
Глава НБУ Андрей Пышный презентовал новую монету во время торжеств Посольства США в Украине

О монете

Тираж новой монеты – 3 тысячи штук. Номинал памятной монеты – 10 гривен, монета изготовлена из серебра, массой – 31,1 г.

На аверсе изображен стилизованный фрагмент развевающегося флага США и слова "Многие лета!". На реверсе монеты рядом изображены монументы "Статуя Свободы" и "Родина-мать" с символическим огнем свободы, олицетворяющим независимость, демократию и общие ценности США и Украины. По кругу размещены надписи – ОГОНЬ СВОБОДЫ НЕ ПОгасить! и THE FLAME OF FREEDOM CANNOT BE EXTINGUISHED!

Фото 3 — НБУ презентовал памятную монету в честь 250-летия независимости США (ФОТО)

Купить монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.

Напомним, 28 июня Украина отмечала 30-ю годовщину со дня принятия Конституции. В честь этого юбилея НБУ выпустил новую серебряную памятную монету номиналом в 10 гривен.

Автор:
Светлана Манько