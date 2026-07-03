НБУ презентував пам'ятну монету на честь 250 річниці незалежності США (ФОТО)

З нагоди 250 річниці із дня проголошення незалежності США Національний банк України випустив нову срібну пам'ятну монету номіналом 10 гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Голова НБУ Андрій Пишний презентував нову монету під час урочистостей Посольства США в Україні з нагоди ювілею проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.

"Україна щиро шанує своїх американських друзів. Саме на знак поваги і вдячності Національний банк презентує срібну пам'ятну монету "250 років із дня проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки". Це наша присвята багаторічному партнерству України та США", – зазначив очільник регулятора.

Голова НБУ Андрій Пишний презентував нову монету під час урочистостей Посольства США в Україні

Про монету

Тираж нової монети – 3 тисячі штук. Номінал пам'ятної монети - 10 гривень, монета виготовлена зі срібла, масою – 31,1 г.

На аверсі зображений стилізований фрагмент прапору США, що майорить, та слова "Многії літа!". На реверсі монети поруч зображено монументи "Статуя Свободи" і "Батьківщина-мати" із символічним вогнем свободи, що уособлюють незалежність, демократію та спільні цінності США й України. По колу розміщено написи – ВОГОНЬ СВОБОДИ НЕ ЗГАСИТИ! і THE FLAME OF FREEDOM CANNOT BE EXTINGUISHED!

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, 28 червня Україна відзначала 30-ту річницю з дня ухвалення Конституції. На честь цього ювілею НБУ випустив нову срібну пам'ятну монету номіналом 10 гривень.