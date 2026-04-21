- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
НБУ применил санкции к ломбарду: что известно
Национальный банк Украины (НБУ) применил меру влияния к ломбарду, обязав учреждение устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
НБУ ужесточил надзор
Национальный банк Украины применил меру влияния к ПО "Ломбард Платинум Клад". Регулятор обязал учреждение устранить выявленные при надзоре нарушения и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства.
Причиной такого решения стало непредоставление ломбардами по запросу НБУ необходимой информации, объяснений и документов о своей деятельности.
Учреждение должно исправить нарушение и выполнить требования регулятора до 12 мая 2026 года.
Соответствующее решение 20 апреля 2026 г. принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.
В Нацбанке напоминают, что такие решения вступают в силу с момента их официального доведения до сведения учреждения — в частности, в день отправки по почте или электронной почте в соответствии с действующим законодательством.
Что известно о ломбарде?
Согласно данным YouControl, ПО "Ломбард Платинум Клад" было зарегистрировано в 2016 году и по состоянию на апрель 2026 года продолжает осуществлять деятельность. Уставный капитал компании составляет 2,3 млн. грн.
Руководителем учреждения является Наталья Мазур, занимающая должность директора с апреля 2024 года.
Основным направлением работы ломбарда является предоставление финансовых услуг. В то же время компания также осуществляет деятельность в сфере торговли, в частности автомобилями, ювелирными изделиями и бывшими в употреблении товарами.
По результатам экспресс-анализа, проведенного по более чем 500 факторам, отдельные аспекты деятельности компании требуют дополнительного внимания.
По состоянию на последнее обновление данных, юридическое лицо имеет статус зарегистрированного и продолжает функционировать в соответствии с действующим законодательством Украины.