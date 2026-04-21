Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Готівковий курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ застосував санкції до ломбарду: що відомо

нбу
Регулятор зобов’язав ломбард надати документи та виправити порушення / НБУ

Національний банк України (НБУ) застосував захід впливу до ломбарду, зобов’язавши установу усунути виявлені порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ посилив нагляд

Національний банк України застосував захід впливу до ПТ "Ломбард Платинум Скарб". Регулятор зобов’язав установу усунути виявлені під час нагляду порушення та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства.

Причиною такого рішення стало ненадання ломбардами на запит НБУ необхідної інформації, пояснень і документів щодо своєї діяльності.

Установа має виправити порушення та виконати вимоги регулятора до 12 травня 2026 року.

Відповідне рішення 20 квітня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

У Нацбанку нагадують, що такі рішення набирають чинності з моменту їх офіційного доведення до відома установи — зокрема, у день надсилання поштою або електронною поштою відповідно до чинного законодавства.

Що відомо про ломбард? 

Згідно з даними YouControl, ПТ "Ломбард Платинум Скарб" було зареєстровано у 2016 році та станом на квітень 2026 року продовжує здійснювати діяльність. Статутний капітал компанії становить 2,3 млн грн.

Керівницею установи є Наталія Мазур, яка обіймає посаду директора з квітня 2024 року.

Основним напрямом роботи ломбарду є надання фінансових послуг. Водночас компанія також здійснює діяльність у сфері торгівлі, зокрема автомобілями, ювелірними виробами та товарами, що були у використанні.

За результатами експрес-аналізу, проведеного за понад 500 факторами, окремі аспекти діяльності компанії потребують додаткової уваги.

Станом на останнє оновлення даних, юридична особа має статус зареєстрованої та продовжує функціонувати відповідно до чинного законодавства України.

Автор:
Ольга Опенько