НБУ застосував санкції до ломбарду: що відомо

НБУ посилив нагляд

Національний банк України застосував захід впливу до ПТ "Ломбард Платинум Скарб". Регулятор зобов’язав установу усунути виявлені під час нагляду порушення та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства.

Причиною такого рішення стало ненадання ломбардами на запит НБУ необхідної інформації, пояснень і документів щодо своєї діяльності.

Установа має виправити порушення та виконати вимоги регулятора до 12 травня 2026 року.

Відповідне рішення 20 квітня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

У Нацбанку нагадують, що такі рішення набирають чинності з моменту їх офіційного доведення до відома установи — зокрема, у день надсилання поштою або електронною поштою відповідно до чинного законодавства.

Що відомо про ломбард?

Згідно з даними YouControl, ПТ "Ломбард Платинум Скарб" було зареєстровано у 2016 році та станом на квітень 2026 року продовжує здійснювати діяльність. Статутний капітал компанії становить 2,3 млн грн.

Керівницею установи є Наталія Мазур, яка обіймає посаду директора з квітня 2024 року.

Основним напрямом роботи ломбарду є надання фінансових послуг. Водночас компанія також здійснює діяльність у сфері торгівлі, зокрема автомобілями, ювелірними виробами та товарами, що були у використанні.

За результатами експрес-аналізу, проведеного за понад 500 факторами, окремі аспекти діяльності компанії потребують додаткової уваги.

Станом на останнє оновлення даних, юридична особа має статус зареєстрованої та продовжує функціонувати відповідно до чинного законодавства України.