Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ разрешил накапливать валюту для лечения за границей

нбу, валюта
НБУ обновил валютные правила / НБУ

Национальный банк Украины с 4 апреля 2026 смягчил валютные ограничения по двум направлениям — для упрощения сбора средств на лечение за рубежом и обеспечения работы Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Первый блок изменений касается физических лиц, нуждающихся в лечении за границей, их родственников или благотворительных фондов. Теперь им разрешено покупать иностранную валюту с целью ее накопления на счете в украинском банке до момента формирования полной суммы для оплаты медицинских услуг.

Ранее валютное законодательство позволяло производить переводы за границу для оплаты лечения без ограничений по сумме, однако не предусматривало возможности предварительного накопления валюты. В НБУ отмечают, что такие изменения должны сделать финансовые операции более удобными для граждан и без существенного влияния на валютный рынок.

Второе направление изменений связано с исполнением международных договоренностей. Регулятор урегулировал условия проведения расчетов в гривнах и иностранной валюте на территории Украины для деятельности американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Речь идет об обеспечении практической реализации соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки, предусматривающим создание механизмов финансирования восстановления страны.

В Национальном банке подчеркивают, что принятые решения направлены на повышение гибкости валютного регулирования и поддержки как граждан, так и стратегических инвестиционных инициатив.

Напомним, что 31 декабря 2025 года НБУ смягчил ряд валютных ограничений в рамках реализации положений законодательства о введении правового режима Defence City для поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Автор:
Татьяна Гойденко