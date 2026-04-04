НБУ разрешил накапливать валюту для лечения за границей

Национальный банк Украины с 4 апреля 2026 смягчил валютные ограничения по двум направлениям — для упрощения сбора средств на лечение за рубежом и обеспечения работы Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления.

Первый блок изменений касается физических лиц, нуждающихся в лечении за границей, их родственников или благотворительных фондов. Теперь им разрешено покупать иностранную валюту с целью ее накопления на счете в украинском банке до момента формирования полной суммы для оплаты медицинских услуг.

Ранее валютное законодательство позволяло производить переводы за границу для оплаты лечения без ограничений по сумме, однако не предусматривало возможности предварительного накопления валюты. В НБУ отмечают, что такие изменения должны сделать финансовые операции более удобными для граждан и без существенного влияния на валютный рынок.

Второе направление изменений связано с исполнением международных договоренностей. Регулятор урегулировал условия проведения расчетов в гривнах и иностранной валюте на территории Украины для деятельности американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Речь идет об обеспечении практической реализации соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки, предусматривающим создание механизмов финансирования восстановления страны.

В Национальном банке подчеркивают, что принятые решения направлены на повышение гибкости валютного регулирования и поддержки как граждан, так и стратегических инвестиционных инициатив.

Напомним, что 31 декабря 2025 года НБУ смягчил ряд валютных ограничений в рамках реализации положений законодательства о введении правового режима Defence City для поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК).