НБУ дозволив накопичувати валюту для лікування за кордоном

Національний банк України з 4 квітня 2026 року пом’якшив валютні обмеження за двома напрямами — для спрощення збору коштів на лікування за кордоном та забезпечення роботи Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови.

Перший блок змін стосується фізичних осіб, які потребують лікування за кордоном, їхніх родичів або благодійних фондів. Відтепер їм дозволено купувати іноземну валюту з метою її накопичення на рахунку в українському банку до моменту формування повної суми для оплати медичних послуг.

Раніше валютне законодавство дозволяло здійснювати перекази за кордон для оплати лікування без обмежень за сумою, однак не передбачало можливості попереднього накопичення валюти. У НБУ зазначають, що такі зміни мають зробити фінансові операції більш зручними для громадян і не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок.

Другий напрям змін пов’язаний із виконанням міжнародних домовленостей. Регулятор врегулював умови проведення розрахунків у гривнях та іноземній валюті на території України для діяльності Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Йдеться про забезпечення практичної реалізації угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки, що передбачає створення механізмів фінансування відновлення країни.

У Національному банку підкреслюють, що ухвалені рішення спрямовані на підвищення гнучкості валютного регулювання та підтримку як громадян, так і стратегічних інвестиційних ініціатив.

Нагадаємо, що 31 грудня 2025 року НБУ пом’якшив низку валютних обмежень в межах реалізації положень законодавства щодо запровадження правового режиму Defence City для підтримання оборонно-промислового комплексу (ОПК).