НБУ вводит новые правила для банков: что изменится с 1 августа

Национальный банк обновил подходы к расчету нормативов достаточности капитала для банков и банковских групп. Изменения предполагают учет минимального размера риска расчета и являются частью гармонизации банковского регулирования со стандартами Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ вводит новые правила для банков

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 30 июня 2026 №71.

Риск расчета отражает вероятность возникновения убытков или недополучения доходов в случае, если контрагенты не выполнят своих обязательств по операциям с ценными бумагами, товарами или иностранной валютой. Теперь банки должны учитывать такой риск при расчете достаточности капитала.

В Нацбанке отметили, что изменения являются очередным этапом гармонизации украинского банковского регулирования со стандартами Европейского Союза.

Новые правила начнут действовать для банков с 1 августа 2026 года, а для банковских групп – с 1 января 2027 года.

В то же время в НБУ подчеркнули, что во время тестового периода применения новых подходов риск расчета не оказал существенного влияния на банковскую систему в целом и возникал лишь эпизодически у отдельных банков.

Постановление вступает в силу 31 июля 2026, за исключением требований к банковским группам, которые начнут действовать с 31 декабря 2026 года.

Напомним, недавно НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "ФК "Солид Групп". Это решение лишает учреждение права предоставлять такие услуги, как факторинг, а также выдача средств и банковских металлов в кредит.