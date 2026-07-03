НБУ запроваджує нові правила для банків: що зміниться з 1 серпня

Національний банк оновив підходи до розрахунку нормативів достатності капіталу для банків і банківських груп. Зміни передбачають врахування мінімального розміру ризику розрахунку та є частиною гармонізації банківського регулювання зі стандартами Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ запроваджує нові правила для банків

Відповідні зміни затверджено постановою правління НБУ від 30 червня 2026 року №71.

Ризик розрахунку відображає ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів у разі, якщо контрагенти не виконають своїх зобов'язань за операціями з цінними паперами, товарами чи іноземною валютою. Відтепер банки мають враховувати такий ризик під час розрахунку достатності капіталу.

У Нацбанку зазначили, що зміни є черговим етапом гармонізації українського банківського регулювання зі стандартами Європейського Союзу.

Нові правила почнуть діяти для банків з 1 серпня 2026 року, а для банківських груп — з 1 січня 2027 року.

Водночас у НБУ наголосили, що під час тестового періоду застосування нових підходів ризик розрахунку не мав суттєвого впливу на банківську систему загалом і виникав лише епізодично в окремих банків.

Постанова набирає чинності 31 липня 2026 року, за винятком вимог до банківських груп, які почнуть діяти з 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "ФК "Солід Груп". Це рішення позбавляє установу права надавати такі послуги, як факторинг, а також видача коштів та банківських металів у кредит.