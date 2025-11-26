НБУ запретил предоставление финансовых и валютных услуг из-за Obmin24 и X-Change

Национальный банк Украины запретил финкомпаниям "Обмен24", "Икс Чендж" и связанным с ними лицам предоставлять платежные услуги и услуги по торговле валютными ценностями через Интернет-сервисы Obmin24 и X-Change, а также через брендированные отделения. Причина – эти операции производились без надлежащей авторизации.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

При надзоре НБУ установил, что они:

не имели лицензий Нацбанка на предоставление финансовых услуг;

фактически осуществляли перевод средств без открытия счета и торговли валютными ценностями;

систематически рекламировали свои услуги, в том числе на языке государства-агрессора, подчеркивая возможность избегания регуляторных ограничений;

имеют признаки связанности юридических и экономических структур.

На основании законов Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях" и "О платежных услугах" НБУ признал, что деятельность сервисов Obmin24 и X-Change содержит признаки финансовых и платежных услуг. Компании были отнесены к лицам, оказывающим платежные услуги без надлежащей авторизации , а НБУ запретил им предоставлять такие услуги через интернет-сервисы и брендированные отделения.

Еще в июле НБУ обратил внимание на деятельность Обмен24 и X-Change. Регулятор указал на их активную рекламную кампанию и разветвленную сеть пунктов обмена валют, несмотря на отсутствие лицензии и надзора.

В рамках процедуры выявления безлицензионной деятельности НБУ провел предварительный анализ и получил основания для углубленного изучения услуг "Обмен24" и X-Change. По результатам этого анализа Национальный банк мог принять решение о признании их услуг финансовыми и запрете дальнейшего осуществления без лицензий.

Согласно реестру YouControl, конечными бенефициарными владельцами "Обмен24" и "Икс Чендж" есть Геннадий Нестеров (по 49,5% ) и Светлана Шапаренко (такие же частицы). Директором указана Мария Куценко.