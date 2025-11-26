Запланована подія 2

НБУ заборонив надання фінансових та валютних послуг через Obmin24 та X-Change

Нацбанк відніс Obmin24 і X-Change до нелегальних постачальників фінансових послуг

Національний банк України заборонив фінкомпаніям "Обмін24", "Ікс Чендж" та пов’язаним із ними особам надавати платіжні послуги й послуги з торгівлі валютними цінностями через інтернет-сервіси Obmin24 та X-Change, а також через брендовані відділення. Причина – ці операції здійснювалися без належної авторизації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Під час нагляду НБУ встановив, що вони:

  • не мали ліцензій Нацбанку на надання фінансових послуг;
  • фактично здійснювали переказ коштів без відкриття рахунку та торгівлю валютними цінностями;
  • систематично рекламували свої послуги, у тому числі мовою держави-агресора, підкреслюючи можливість уникнення регуляторних обмежень;
  • мають ознаки пов’язаності юридичних і економічних структур.

На підставі законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про платіжні послуги" НБУ визнав, що діяльність сервісів Obmin24 та X‑Change містить ознаки фінансових і платіжних послуг. Компанії були віднесені до осіб, які надають платіжні послуги без належної авторизації, а НБУ заборонив їм надавати такі послуги через інтернет-сервіси та брендовані відділення.

Ще в липні НБУ звернув увагу на діяльність "Обмін24" та X‑Change. Регулятор вказав на їхню активну рекламну кампанію та розгалужену мережу пунктів обміну валют, попри відсутність ліцензії та належного нагляду.

У межах процедури виявлення безліцензійної діяльності НБУ тоді провів попередній аналіз та отримав підстави для поглибленого вивчення послуг "Обмін24" та X‑Change. За результатами цього аналізу Національний банк міг ухвалити рішення про визнання їхніх послуг фінансовими та заборону подальшого здійснення без ліцензій.

Згідно з реєстром YouControl, кінцевими бенефіціарними власниками "Обмін24" та "Ікс Чендж" є Геннадій Нєстєров (по 49,5%) і Світлана Шапаренко (такі ж частки). Директором зазначено Марію Куценко.

Автор:
Тетяна Гойденко