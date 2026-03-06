Не будем терпеть бандитизм: Украина пригрозила санкциями за похищение инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

Украина оставляет за собой право инициировать санкции против причастных к захвату семерых граждан украинцев в Венгрии и созывает иностранный дипломатический корпус.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, венгерская сторона не предоставила никаких объяснений по задержанию.

"Политические заявления венгерских должностных лиц сегодня утром свидетельствуют, что задержание семи граждан Украины в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии", - подчеркнул глава МИД.

Он напомнил, что список требований премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Украине сегодня утром был особенно показателен.

Сибига подчеркнул, что именно так обычно и происходит после того, как людей берут в заложники: выдвигаются требования.

"Мы не будем терпеть этот государственный бандитизм. Все, кто ответственен за захват и содержание наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности. Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая введение санкций и других ограничительных мер", - отметил министр.

Он добавил, что требует от Венгрии прекратить втягивать Украину в свою внутреннюю политику и избирательную кампанию.

"Мы ожидаем решительных ответов от наших партнеров. Мы также соберем иностранный дипломатический корпус в МИД Украины, чтобы проинформировать их о неприемлемых действиях Венгрии, опровергнуть абсурдные обвинения и призвать к поддержке в требовании привлечь виновных к ответственности", - подытожил Сибига.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и угоне своих сотрудников

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

В транспорте находились семь сотрудников инкассации. В настоящее время их местонахождение остается неизвестным.

В задержанных автомобилях, по оценкам банка, находились ценности на сумму около 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг золота.

"Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Сбербанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Место нахождения автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Андрей Сибига назвал действия Будапешта "захватом заложников и ограблением".

Он добавил, что причины задержания, а также состояние здоровья украинцев и возможность связи с ними остаются неизвестными.

"Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет", - подчеркнул Сибига.

Он сообщил, что МИД уже направил официальную ноту Венгрии с требованием немедленно уволить украинских граждан.

"Мы также обратимся в Европейский Союз с запросом на четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захват заложников и ограбление", - добавил он.

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семерых украинцев стало подозрение в отмывании денег. Среди задержанных, дескать, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.

В МИД Украины рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в Венгрию

МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию после "произвольных действий венгерских властей" и задержания семерых работников Ощадбанка.

"При возможности просим приоритизировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию. Обращаем внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы произвольного похищения имущества в Венгрии и рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности", - говорится в заявлении МИД.