Не будемо терпіти бандитизм: Україна пригрозила санкціями за викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Україна залишає за собою право ініціювати санкції проти причетних до захоплення сімох громадян українців в Угорщині та скликає іноземний дипломатичний корпус.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, угорська сторона не надала жодних пояснень щодо затримання.

"Політичні заяви угорських посадовців сьогодні вранці свідчать, що затримання семи громадян України в Будапешті було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини", - наголосив очільник МЗС.

Він нагадав, що список вимог прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України сьогодні вранці був особливо показовим.

Сибіга підкреслив, що саме так зазвичай і відбувається після того, як людей беруть у заручники: висуваються вимоги.

"Ми не будемо терпіти цей державний бандитизм. Усі, хто відповідальний за захоплення і утримання наших громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності. Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включно із запровадженням санкцій та інших обмежувальних заходів", - зауважив міністр.

Він додав, що вимагає від Угорщини припинити втягувати Україну у свою внутрішню політику та виборчу кампанію.

"Ми очікуємо рішучих відповідей від наших партнерів. Ми також зберемо іноземний дипломатичний корпус у МЗС України, щоб поінформувати їх про неприйнятні дії Угорщини, спростувати абсурдні звинувачення та закликати до підтримки у вимозі притягнути винних до відповідальності", - підсумував Сибіга.

В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Наразі їхнє місцеперебування залишається невідомим.

У затриманих автомобілях, за оцінками банку, перебували цінності на суму близько 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

"Відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Андрій Сибіга назвав дії Будапешта "захопленням заручників та пограбуванням".

Він додав, що причини затримання, а також стан здоров’я українців і можливість зв’язку з ними наразі залишаються невідомими.

"Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та "сила", про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет", - наголосив Сибіга.

Він повідомив, що МЗС вже направило офіційну ноту Угорщині з вимогою негайно звільнити українських громадян.

"Ми також звернемося до Європейського Союзу з запитом на чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування", - додав він.

Позиція Угорщини

Натомість Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.

Сімох інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині, вислали з країни, пише Index з посиланням на Національну податкову та митну службу Угорщини.

У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що "постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії".

За його словами, українці останніми місяцями перевозили через Угорщину значну кількість готівки та золота. Податкова і митна служба Угорщини раніше казала про $900 мільйонів та €420 мільйонів лише цього року.

Сіярто каже, що "виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Адже якби це була транзакція між банками, її можна було б здійснити банківським переказом".

У МЗС України рекомендують українцям утриматись від поїздок до Угорщини

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини після "свавільних дій угорської влади" та затримання сімох працівників Ощадбанку.

"За можливості просимо пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію. Звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна в Угорщині та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності", — йдеться у заяві МЗС.