Не из Польши: Зеленский сменил аэропорт для зарубежных визитов

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня улетел в Великобританию не через Польшу, как он это делает обычно, а через аэропорт Кишинева в Молдове.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на данные ресурса FlightAware.

Почему Зеленский сменил аэропорт для зарубежных визитов?

Как отмечает издание, самолет Зеленского прилетел из Жешува в Кишинев утром в воскресенье 7 июня, а спустя некоторое время он приземлился в Лондоне.

История полетов украинского президента показывает, что в последние зарубежные визиты Зеленский обычно пользовался аэропортом Жешува в Польше.

Ранее аэропорт Жешув-Ясенка был основным пунктом для международных поездок украинского президента и официальных делегаций. Именно оттуда чаще всего начинались и завершались зарубежные визиты украинских чиновников.

Отметим, что неизвестно, с чем связано изменение аэропорта для Зеленского. Впрочем, это решение состоялось на фоне конфликта Украины и Польши — польские политики возмутились указом, в котором Зеленский постановил предоставить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".

Напомним, Украина предложила Евросоюзу помочь в достижении так называемого "аэропортового перемирия" – взаимного отказа Киева и Москвы от ударов по аэропортам.