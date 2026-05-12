Украина пытается договориться с Россией об "аэропортном перемирии"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Евросоюзу помочь в достижении так называемого "аэропортового перемирия" – взаимного отказа Киева и Москвы от ударов по аэропортам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico.

Эту идею Сибига озвучил во время встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Министр заявил, что Украине "наверное, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях".

"Возможно, мы попытаемся решить или добиться так называемого аэропортового перемирия", – добавил он.

По словам министра, глава Кремля Владимир Путин может быть заинтересован в таком соглашении, поскольку крупные аэропорты в РФ чаще становятся целями украинских дроновых атак.

"Возможно, наши европейские союзники могли создать платформу или, может быть, спецгруппу", – сказал Сибига, добавив, что президент Владимир Зеленский обсуждал идею такого перемирия с некоторыми европейскими лидерами.

В то же время глава МИД подчеркнул, что Киев не просит Европу заменить США в переговорах.

"Это должен быть дополнительный трек – не вместо этого, не альтернатива", – уточнил Сибига.

Напомним, 8 мая в России временно была приостановлена работа 13 аэропортов после попадания украинских беспилотников по зданию филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону.