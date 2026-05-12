Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Наличный курс:

USD

43,85

43,78

EUR

51,88

51,68

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина пытается договориться с Россией об "аэропортном перемирии"

Андрей Сибига
Андрей Сибига. Фото: пресс-служба МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Евросоюзу помочь в достижении так называемого "аэропортового перемирия" – взаимного отказа Киева и Москвы от ударов по аэропортам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico.

Эту идею Сибига озвучил во время встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Министр заявил, что Украине "наверное, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях".

"Возможно, мы попытаемся решить или добиться так называемого аэропортового перемирия", – добавил он.

По словам министра, глава Кремля Владимир Путин может быть заинтересован в таком соглашении, поскольку крупные аэропорты в РФ чаще становятся целями украинских дроновых атак.

"Возможно, наши европейские союзники могли создать платформу или, может быть, спецгруппу", – сказал Сибига, добавив, что президент Владимир Зеленский обсуждал идею такого перемирия с некоторыми европейскими лидерами.

В то же время глава МИД подчеркнул, что Киев не просит Европу заменить США в переговорах.

"Это должен быть дополнительный трек – не вместо этого, не альтернатива", – уточнил Сибига.

Напомним, 8 мая в России временно была приостановлена работа 13 аэропортов после попадания украинских беспилотников по зданию филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону.

Автор:
Светлана Манько