Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,80

EUR

51,85

51,65

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна намагається домовитись з Росією про "аеропортове перемир'я"

Андрій Сибіга
Андрій Сибіга. Фото: пресслужба МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Євросоюзу допомогти у досягненні так званого "аеропортового перемир'я" – взаємної відмови Києва та Москви від ударів по аеропортах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico.

Цю ідею Сибіга озвучив під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Міністр заявив, що Україні "мабуть, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях".

"Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого аеропортового перемир’я", – додав він.

За словами міністра, очільник Кремля Володимир Путін може мати зацікавленість у такій угоді, оскільки великі аеропорти у РФ частіше стають цілями українських дронових атак.

"Можливо, наші європейські союзники могли створити платформу або, можливо, спецгрупу", – сказав Сибіга, додавши, що президент Володимир Зеленський обговорював ідею такого перемир'я з деякими європейськими лідерами.

Водночас очільник МЗС наголосив, що Київ не просить Європу замінити США у переговорах.

"Це має бути додатковий трек – не замість цього, не альтернатива", –уточнив Сибіга.

Нагадаємо, 8 травня у Росії тимчасово було призупинено роботу 13 аеропортів після попадання українських безпілотників по будівлі філії "Аеронавігація Півдня Росії" у Ростові-на-Дону.

Автор:
Світлана Манько