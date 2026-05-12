Україна намагається домовитись з Росією про "аеропортове перемир'я"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Євросоюзу допомогти у досягненні так званого "аеропортового перемир'я" – взаємної відмови Києва та Москви від ударів по аеропортах.

Цю ідею Сибіга озвучив під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Міністр заявив, що Україні "мабуть, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях".

"Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого аеропортового перемир’я", – додав він.

За словами міністра, очільник Кремля Володимир Путін може мати зацікавленість у такій угоді, оскільки великі аеропорти у РФ частіше стають цілями українських дронових атак.

"Можливо, наші європейські союзники могли створити платформу або, можливо, спецгрупу", – сказав Сибіга, додавши, що президент Володимир Зеленський обговорював ідею такого перемир'я з деякими європейськими лідерами.

Водночас очільник МЗС наголосив, що Київ не просить Європу замінити США у переговорах.

"Це має бути додатковий трек – не замість цього, не альтернатива", –уточнив Сибіга.

Нагадаємо, 8 травня у Росії тимчасово було призупинено роботу 13 аеропортів після попадання українських безпілотників по будівлі філії "Аеронавігація Півдня Росії" у Ростові-на-Дону.