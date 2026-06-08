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Не через Польщу: Зеленський змінив аеропорт для закордонних візитів

літак, Зеленський
7 червня Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Великої Британії / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 7 червня полетів до Великої Британії не через Польщу, як він це робить зазвичай, а через аеропорт Кишинева у Молдові.

Як пише Delo.ua, про це про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на дані ресурсу FlightAware.

Чому Зеленський змінив аеропорт для закордонних візитів?

Як зазначає видання, літак Зеленського прилетів із Жешува до Кишинева вранці у неділю 7 червня, а через деякий час він приземлився у Лондоні.

Фото 2 — Не через Польщу: Зеленський змінив аеропорт для закордонних візитів

Історія польотів українського президента показує, що протягом останніх закордонних візитів Зеленський зазвичай користувався аеропортом Жешува у Польщі.

Фото 3 — Не через Польщу: Зеленський змінив аеропорт для закордонних візитів

Раніше аеропорт Жешув – Ясьонка був основним пунктом для міжнародних поїздок українського президента та офіційних делегацій. Саме звідти найчастіше починалися та завершувалися закордонні візити українських чиновників.

Зазначимо, що невідомо, з чим пов’язана зміна аеропорту для Зеленського. Утім, це рішення відбулося на тлі конфлікту України та Польщі — польські політики обурилися указом, у якому Зеленський постановив надати Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".

Нагадаємо, Україна запропонувала Євросоюзу допомогти у досягненні так званого "аеропортового перемир'я" – взаємної відмови Києва та Москви від ударів по аеропортах.

Автор:
Світлана Манько