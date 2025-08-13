Нефтяной рынок приближается к профициту, цены падают - Вloomberg

Мировые запасы нефти растут рекордными темпами – по данным ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (IEA), они увеличиваются на 2,96 миллиона баррелей в день, что превышает даже средний показатель 2020 года, когда пандемия резко снизила спрос.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

При этом рост мирового потребления нефти в 2025 и 2026 годах будет менее чем вдвое быстрее, чем в 2023 году.

Одновременно быстро увеличивается предложение. ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ускорила восстановление остановленной добычи, а МЭА повысило прогноз по поставкам из стран, не входящих в картель, в частности из США, Гайаны, Канады и Бразилии. Агентство предупреждает, что рынок может выйти на существенный профицит до конца года и в 2026 году, если предложение и дальше будет превышать спрос.

Цены на сырую нефть уже снизились примерно на 12% в этом году, торгуясь в Лондоне около 66 долларов за баррель. Это частично связывают с ростом опасений по поводу влияния торговой войны президента США Дональда Трампа на экономический рост. Для потребителей падение цен означает облегчение после лет инфляции, а для нефтедобывающих компаний и государств финансовые риски.

МЭА зафиксировало, что мировые запасы нефти в июне достигли 46-месячного максимума. Текущий прирост спроса – всего 680 тысяч баррелей в день, что является самым низким показателем с 2019 года. Агентство прогнозирует, что к концу десятилетия рост потребления нефти прекратится из-за перехода на электротранспорт и возобновляемую энергетику.

Участники рынка внимательно следят за следующими шагами ОПЕК+, которая пока не определилась, будет ли продолжать наращивание добычи, сделает паузу или сократит объемы.

Добавим, что на прошлой неделе цены на нефть снизились на 4%. Инвесторы ожидают результатов переговоров между США и Россией, запланированных на 15 августа, в ходе которых президенты Дональд Трамп и Владимир Путин будут обсуждать прекращение войны в Украине.