Цены на нефть выросли после того, как США и Китай отложили ввод новых тарифов

нефть
Мировые цены на нефть растут / Freepik

Цены на нефть выросли во вторник, поскольку США и Китай приостановили повышение тарифов. Это решение уменьшило опасение, что эскалация торговой войны между двумя крупнейшими потребителями нефти в мире может нанести ущерб их экономикам и повлечь за собой снижение спроса на топливо.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 14 центов, или 0,2%, до 66,77 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 8 центов, или 0,1%, до 64,04 доллара.

Продолжение Дональдом Трампом "тарифного перемирия" с Китаем до 10 ноября вселило надежду на возможность заключения торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира, что позволило бы избежать торгового эмбарго. Поскольку тарифы представляют угрозу мировому экономическому росту, они могли бы привести к снижению спроса на нефть и падению ее цены.

Рост цен на нефть также был поддержан новыми признаками ослабления на рынке труда США, что усилило ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой в сентябре, сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip Nova.

В центре внимания также будут данные об инфляции в США, которые выйдут сегодня. Эти данные могут повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам. Как правило, снижение процентных ставок стимулирует экономическую активность, что, в свою очередь, увеличивает спрос на нефть.

Напомним, США и Китай продолжили торговое перемирие. Обе страны приостановили действие повышенных тарифов на товары друг друга. В исполнительном указе Трампа говорится, что президент США продлил на 90 дней торговое перемирие с Китаем, предусматривающее приостановку повышенных тарифов на китайские товары. Это решение принято в рамках продолжающихся переговоров между двумя странами по торговым вопросам и национальной безопасности.

Татьяна Бессараб