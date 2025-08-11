Цены на нефть падают: рынки ждут переговоров США и России по поводу войны в Украине

Цены на нефть продолжают снижаться на азиатских торгах в понедельник, продолжив падение более чем на 4% на прошлой неделе. Инвесторы ожидают результатов переговоров между США и Россией, запланированных на 15 августа, в ходе которых президенты Дональд Трамп и Владимир Путин будут обсуждать прекращение войны в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на Brent упали на 0,5% до $66,26 за баррель, а на WTI — на 0,6% до $63,49. Ожидания отмены или смягчения санкций против российской нефти выросли после заявления Трампа о готовности заключить мирное соглашение.

В то же время, он предупредил, что в случае провала переговоров покупатели российской нефти могут столкнуться с вторичными санкциями.

Вашингтон также давит на Индию, чтобы она сократила закупки российской нефти. Однако, по данным Energy Aspects, индийские нефтепереработчики уже приобрели около 5 млн. баррелей WTI для августовских загрузок и могут удвоить этот объем.

На прошлой неделе Brent подешевел на 4,4%, а WTI – на 5,1%. Последующая динамика рынка будет зависеть от итогов переговоров, заявлений Федеральной резервной системы США и новых данных об инфляции.

Напомним, Трамп анонсировал встречу с Путиным, которая состоится 15 августа 2025 года в американском штате Аляска.