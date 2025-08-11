Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Наличный курс:

USD

41,50

41,42

EUR

48,54

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на нефть падают: рынки ждут переговоров США и России по поводу войны в Украине

нефть
Цены на нефть падают / Depositphotos

Цены на нефть продолжают снижаться на азиатских торгах в понедельник, продолжив падение более чем на 4% на прошлой неделе. Инвесторы ожидают результатов переговоров между США и Россией, запланированных на 15 августа, в ходе которых президенты Дональд Трамп и Владимир Путин будут обсуждать прекращение войны в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на Brent упали на 0,5% до $66,26 за баррель, а на WTI — на 0,6% до $63,49. Ожидания отмены или смягчения санкций против российской нефти выросли после заявления Трампа о готовности заключить мирное соглашение.

В то же время, он предупредил, что в случае провала переговоров покупатели российской нефти могут столкнуться с вторичными санкциями.

Вашингтон также давит на Индию, чтобы она сократила закупки российской нефти. Однако, по данным Energy Aspects, индийские нефтепереработчики уже приобрели около 5 млн. баррелей WTI для августовских загрузок и могут удвоить этот объем.

На прошлой неделе Brent подешевел на 4,4%, а WTI – на 5,1%. Последующая динамика рынка будет зависеть от итогов переговоров, заявлений Федеральной резервной системы США и новых данных об инфляции.

Напомним, Трамп анонсировал встречу с Путиным, которая состоится 15 августа 2025 года в американском штате Аляска.

Автор:
Татьяна Гойденко