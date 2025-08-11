Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Готівковий курс:

USD

41,50

41,42

EUR

48,54

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на нафту падають: ринки чекають переговорів США та Росії щодо війни в Україні

нафта
Ціни на нафту падають / Depositphotos

Ціни на нафту продовжують знижуватися на азійських торгах у понеділок, продовживши падіння більш ніж на 4% минулого тижня. Інвестори чекають результатів переговорів між США та Росією, запланованих на 15 серпня, під час яких президенти Дональд Трамп та Володимир Путін обговорюватимуть припинення війни в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на Brent впали на 0,5% — до $66,26 за барель, а на WTI — на 0,6% до $63,49. Очікування скасування або пом’якшення санкцій проти російської нафти зросли після заяви Трампа про готовність укласти мирну угоду.

Водночас він попередив, що у разі провалу переговорів покупці російської нафти можуть зіткнутися з вторинними санкціями.

Вашингтон також тисне на Індію, щоб вона скоротила закупівлі російської нафти. Однак, за даними Energy Aspects, індійські нафтопереробники вже придбали близько 5 млн барелів WTI для серпневих завантажень і можуть подвоїти цей обсяг.

Минулого тижня Brent подешевшав на 4,4%, а WTI — на 5,1%. Подальша динаміка ринку залежатиме від підсумків переговорів, заяв Федеральної резервної системи США та нових даних про інфляцію.

Нагадаємо, Трамп анонсував зустріч із  Путіним, яка відбудеться 15 серпня 2025 року в американському штаті Аляска.

Автор:
Тетяна Гойденко