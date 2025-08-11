Ціни на нафту падають: ринки чекають переговорів США та Росії щодо війни в Україні

Ціни на нафту продовжують знижуватися на азійських торгах у понеділок, продовживши падіння більш ніж на 4% минулого тижня. Інвестори чекають результатів переговорів між США та Росією, запланованих на 15 серпня, під час яких президенти Дональд Трамп та Володимир Путін обговорюватимуть припинення війни в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на Brent впали на 0,5% — до $66,26 за барель, а на WTI — на 0,6% до $63,49. Очікування скасування або пом’якшення санкцій проти російської нафти зросли після заяви Трампа про готовність укласти мирну угоду.

Водночас він попередив, що у разі провалу переговорів покупці російської нафти можуть зіткнутися з вторинними санкціями.

Вашингтон також тисне на Індію, щоб вона скоротила закупівлі російської нафти. Однак, за даними Energy Aspects, індійські нафтопереробники вже придбали близько 5 млн барелів WTI для серпневих завантажень і можуть подвоїти цей обсяг.

Минулого тижня Brent подешевшав на 4,4%, а WTI — на 5,1%. Подальша динаміка ринку залежатиме від підсумків переговорів, заяв Федеральної резервної системи США та нових даних про інфляцію.

Нагадаємо, Трамп анонсував зустріч із Путіним, яка відбудеться 15 серпня 2025 року в американському штаті Аляска.