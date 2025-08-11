Венс заявив, що США згортають фінансування війни в Україні, а Європа має взяти на себе витрати

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати припиняють фінансування війни в Україні та зосередяться на мирному врегулюванні.

Як пише Delo.ua, про це він заявив в інтерв’ю Fox News.

Європа має взяти на себе витрати на війну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати припиняють фінансування війни в Україні, вважаючи, що основний тягар підтримки має лягти на європейських союзників. За його словами, конфлікт відбувається безпосередньо на території Європи, тому саме європейські країни повинні активніше брати участь у врегулюванні ситуації та фінансуванні оборони України.

Адміністрація Дональда Трампа, за словами Венса, вважає, що Америка виконала свою роль і більше не вкладатиме кошти у воєнний бізнес, пов’язаний з українським конфліктом. США готові підтримувати партнерів у разі закупівлі європейцями озброєння в американських виробників, але власних бюджетних ресурсів на це більше не виділятимуть.

Кроки до миру

6 серпня спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб передати узгоджену з європейськими столицями пропозицію про припинення вогню в Україні.

Американський план, запропонований Путіну, передбачає припинення вогню без офіційного завершення війни, замороження питання окупованих територій на 49 або 99 років, поступове зняття санкцій і відновлення енергетичної співпраці з Росією.

Документ не містить гарантій щодо нерозширення НАТО та не скасовує підтримку України, що, за даними джерел, не викликало заперечень у Москви. Європейські лідери натякають на можливість домовленості: прем’єр Польщі Дональд Туск говорить про ознаки припинення війни, а президент Чехії Петр Павел визнає ймовірність втрати частини територій заради збереження державності.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допускає відновлення енергетичних відносин із Росією після війни.