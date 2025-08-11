Вэнс заявил, что США сворачивают финансирование войны в Украине, а Европа должна взять на себя расходы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты прекращают финансирование войны в Украине и сосредоточятся на мирном урегулировании.

Как пишет Delo.ua, об этом он заявил в интервью Fox News.

Европа должна взять на себя расходы на войну

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты прекращают финансирование войны в Украине, считая, что основное бремя поддержки должно лечь на европейских союзников. По его словам, конфликт происходит непосредственно на территории Европы, поэтому именно европейские страны должны более активно участвовать в урегулировании ситуации и финансировании обороны Украины.

Администрация Дональда Трампа, по словам Венса, считает, что Америка исполнила свою роль и больше не будет вкладывать средства в военный бизнес, связанный с украинским конфликтом. США готовы поддерживать партнеров в случае закупки вооружения у американских производителей европейцами, но собственных бюджетных ресурсов на это больше не будут выделять.

Шаги к миру

6 августа специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы передать согласованное с европейскими столицами предложение о прекращении огня в Украине.

Американский план, предложенный Путину, предусматривает прекращение огня без официального завершения войны, заморозка вопроса оккупированных территорий на 49 или 99 лет, постепенное снятие санкций и возобновление энергетического сотрудничества с Россией.

Документ не содержит гарантий нерасширения НАТО и не отменяет поддержку Украины, что, по данным источников, не вызвало возражений у Москвы. Европейские лидеры намекают на возможность договоренности: премьер Польши Дональд Туск говорит о признаках прекращения войны, а президент Чехии Петр Павел признает вероятность потери части территории ради сохранения государственности.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допускает возобновление энергетических отношений с Россией после войны.