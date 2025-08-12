Ціни на нафту зросли після того, як США та Китай відклали введення нових тарифів

Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки США та Китай призупинили підвищення тарифів. Це рішення зменшило побоювання, що ескалація торговельної війни між двома найбільшими споживачами нафти у світі може завдати шкоди їхнім економікам та спричинити зниження попиту на паливо.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 14 центів, або 0,2%, до 66,77 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 8 центів, або 0,1%, до 64,04 долара.

Продовження Дональдом Трампом "тарифного перемир'я" з Китаєм до 10 листопада вселило надію на можливість укладення торговельної угоди між двома найбільшими економіками світу, що дозволило б уникнути торговельного ембарго. Оскільки тарифи становлять загрозу для світового економічного зростання, вони могли б призвести до зниження попиту на нафту і падіння її ціни.

Зростання цін на нафту також було підтримано новими ознаками послаблення на ринку праці США, що посилило очікування щодо зниження ставки Федеральною резервною системою у вересні, сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик брокерської компанії Phillip Nova.

У центрі уваги також будуть дані про інфляцію в США, які вийдуть сьогодні. Ці дані можуть вплинути на подальші дії Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентних ставок. Зазвичай, зниження процентних ставок стимулює економічну активність, що, своєю чергою, збільшує попит на нафту.

Нагадаємо, США та Китай продовжили торговельне перемир’я. Обидві країни призупинили дію підвищених тарифів на товари одна одної. У виконавчому указі Трампа йдеться, що президент США продовжив на 90 днів торговельне перемир’я з Китаєм, яке передбачає призупинення підвищених тарифів на китайські товари. Це рішення ухвалене в рамках триваючих переговорів між двома країнами щодо торговельних питань та національної безпеки.