Нафтовий ринок наближається до профіциту, ціни падають – Вloomberg

Світові запаси нафти зростають рекордними темпами – за даними щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства (IEA ), вони збільшуються на 2,96 мільйона барелів на день, що перевищує навіть середній показник 2020 року, коли пандемія різко знизила попит.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

При цьому зростання світового споживання нафти у 2025 та 2026 роках буде менш ніж удвічі швидшим, ніж у 2023 році.

Одночасно стрімко збільшується пропозиція. ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією прискорила відновлення зупиненого видобутку, а МЕА підвищило прогноз щодо постачань з країн, що не входять до картелю, зокрема зі США, Гаяни, Канади та Бразилії. Агентство попереджає, що ринок може вийти на суттєвий профіцит до кінця року та у 2026 році, якщо пропозиція й надалі перевищуватиме попит.

Ціни на сиру нафту вже знизилися приблизно на 12% цього року, торгуючись у Лондоні близько 66 доларів за барель. Це частково пов’язують із зростанням побоювань щодо впливу торговельної війни президента США Дональда Трампа на економічне зростання. Для споживачів падіння цін означає полегшення після років інфляції, а для нафтовидобувних компаній і держав — фінансові ризики.

МЕА зафіксувало, що світові запаси нафти у червні досягли 46-місячного максимуму. Поточний приріст попиту — лише 680 тисяч барелів на день, що є найнижчим показником з 2019 року. Агентство прогнозує, що до кінця десятиліття зростання споживання нафти припиниться через перехід на електротранспорт та відновлювану енергетику.

Учасники ринку уважно стежать за наступними кроками ОПЕК+, яка поки що не визначилася, чи продовжуватиме нарощування видобутку, зробить паузу або ж скоротить обсяги.

Додамо, що минулого тижня ціни на нафту знизилися на 4%. Інвестори чекають результатів переговорів між США та Росією, запланованих на 15 серпня, під час яких президенти Дональд Трамп та Володимир Путін обговорюватимуть припинення війни в Україні.