Некачественные мины и сорванные поставки: АОЗ взимает 1,4 млрд грн с компании Андрея Дудника

АОЗ взимает 1,4 млрд гривен с компании Андрея Дудника / Минобороны

"Агентство оборонных закупок" (АОЗ) Минобороны требует взыскания 1,42 млрд гривен с ООО "НПК "Техавиаком" за нарушение условий государственного контракта. Речь идет о срыве сроков поставки товаров оборонного назначения, зафиксированном в договоре от мая 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материалы 368.media.

Северный апелляционный хозяйственный суд отказал компании-подрядчику в возобновлении сроков подачи встречного иска. Юристы "Техавиаком" пытались обжаловать порядок применения штрафов (7% стоимости просроченного товара), ссылаясь на загруженность другими делами, однако суд признал эти причины неуважительными.

Детали дела о некачественном вооружении

Уголовное производство касается контрактов на изготовление противопехотных устройств серии ПВП и противотанковых мин МПТ-23П. Следствие установило ряд критических проблем в работе подрядчика:

  • Дефекты продукции: военные представительства неоднократно фиксировали брак, который так и не был устранен.
  • Технологическая зависимость: производство критически зависело от импортных составляющих, несмотря на статус отечественного производителя.
  • Финансовые нарушения: зафиксирована нехватка персонала и значительная кредиторская задолженность.

По данным Генпрокуратуры, по делу уже фигурируют 10 подозреваемых, среди которых должностные лица Минобороны и руководство подрядчика. Общий ущерб от схемы с некачественными минами оценивается почти в 3 млрд грн. Конечным бенефициаром "Техавиаком" является Андрей Дудник, имя которого фигурировало в ряде предыдущих корпоративных скандалов.

Напомним, украинская программа дальнобойных реактивных дронов оказалась под угрозой из-за критический дефицит турбореактивных двигателей . Спрос на эти комплектующие значительно превышает производственные возможности европейских партнеров.

Максим Кольц