Неякісні міни та зірвані поставки: АОЗ стягує 1,4 млрд грн із компанії Андрія Дудника

"Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) Міноборони вимагає стягнення 1,42 млрд гривень із ТОВ "НВК "Техавіаком" за порушення умов державного контракту. Йдеться про зрив термінів постачання товарів оборонного призначення, зафіксований у договорі від травня 2024 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріали 368.media.

Північний апеляційний господарський суд відмовив компанії-підряднику у поновленні строків для подання зустрічного позову. Юристи "Техавіаком" намагалися оскаржити порядок застосування штрафів (7% від вартості простроченого товару), посилаючись на завантаженість іншими справами, проте суд визнав ці причини неповажними.

Деталі справи про неякісне озброєння

Кримінальне провадження стосується контрактів на виготовлення протипіхотних пристроїв серії ПВП та протитанкових мін МПТ-23П. Слідство встановило низку критичних проблем у роботі підрядника:

Дефекти продукції: військові представництва неодноразово фіксували брак, який так і не був усунутий.

Технологічна залежність: виробництво критично залежало від імпортних складників, попри статус вітчизняного виробника.

Фінансові порушення: зафіксовано нестачу персоналу та значну кредиторську заборгованість.

За даними Генпрокуратури, у справі вже фігурують 10 підозрюваних, серед яких посадовці Міноборони та керівництво підрядника. Загальні збитки від схеми з неякісними мінами оцінюються у майже 3 млрд грн. Кінцевим бенефіціаром "Техавіаком" є Андрій Дудник, чиє ім'я фігурувало в низці попередніх корпоративних скандалів.

