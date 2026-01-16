Немецкие покупатели электромобилей смогут получить до 6000 евро компенсации: ФРГ открывает новую программу

Германия снова открывает государственную казну для поддержки экологического транспорта. По словам министра окружающей среды Карстена Шнайдера, новая немецкая программа субсидирования электромобилей стоимостью 3 миллиарда евро (3,5 миллиарда долларов) имеет достаточное финансирование для примерно 800 000 автомобилей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Эта инициатива является ключевой частью стратегии кабинета канцлера Фридриха Мерца, направленной на поддержку национальных автопроизводителей, которые сейчас находятся в тяжелом положении.

Сколько получат водители?

Программа рассчитана на период до 2029 года. Размер государственной помощи не будет одинаков для всех — он будет зависеть от нескольких факторов. Правительство будет предоставлять субсидии в размере от 1500 до 6000 евро. Итоговая сумма будет зависеть от:

типа и стоимости транспортного средства;

размера семьи покупателя;

уровня годового дохода семьи

Заявки можно подавать ретроактивно, начиная с 1 января 2026 года. Специальный онлайн-портал для обработки документов планируется запустить уже в мае. "Это толчок для нашей отечественной автомобильной промышленности", - подчеркнул Карстен Шнайдер, подчеркивая важность программы для заводов Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz.

Гибкая политика Мертвеца

Возглавляющий коалицию консерваторов и социал-демократов канцлер Фридрих Мерц активно продвигает идею технологической гибкости. Он стал одним из инициаторов кампании в ЕС, цель которой предоставить автопроизводителям больше свободы в переходе к экологическому будущему, не отказываясь радикально от двигателей внутреннего сгорания.

Кроме прямой денежной помощи, правительство ФРГ сделало еще один подарок владельцам электрокаров: освобождение от уплаты налога на электромобили продлено до 31 декабря 2035 года. По оценкам министерства финансов, этот шаг поможет водителям сэкономить около 600 миллионов евро к 2029 году.

Покупка электрокаров в Украине

С 1 января в Украине прекратила действовать льгота, освобождающая электромобили от налога на добавленную стоимость (НДС). Следовательно, импорт и продажа электрокаров на внутреннем рынке будут осуществляться с начислением 20% НДС. Участники рынка предостерегают: это решение может практически остановить продажи новых электромобилей, а сам рынок почти на 99% сместиться во вторичный сегмент.

Изменения касаются как новых и б/у легковых электромобилей, так и всех категорий грузового электротранспорта, включая седельные тягачи.

При этом государство отмечает: другие налоги остаются стабильными, хотя общая стоимость растаможки вырастет.

Легковые электромобили (новые и б/у):

пошлина – 0%;

НДС - 20% (вместо 0%);

акциз - 1 евро за 1 кВт·ч емкости батареи (без изменений).

Ранее сообщалось , как изменялась электромобильная инфраструктура Украины в 2025 году.