Німецькі покупці електромобілів зможуть отримати до €6000 компенсації: ФРН відкриває нову програму

Німеччина знову відкриває державну скарбницю для підтримки екологічного транспорту. За словами міністра навколишнього середовища Карстена Шнайдера, нова німецька програма субсидування електромобілів вартістю 3 мільярди євро (3,5 мільярда доларів) має достатньо фінансування для приблизно 800 000 автомобілів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Ця ініціатива є ключовою частиною стратегії кабінету канцлера Фрідріха Мерца, спрямованої на підтримку національних автовиробників, які наразі перебувають у скрутному становищі.

Скільки отримають водії?

Програма розрахована на період до 2029 року. Розмір державної допомоги не буде однаковим для всіх — він залежатиме від кількох факторів. Уряд надаватиме субсидії у розмірі від 1500 до 6000 євро. Підсумкова сума залежатиме від:

типу та вартості транспортного засобу;

розміру сім'ї покупця;

рівня річного доходу родини.

Заявки можна буде подавати ретроактивно, починаючи з 1 січня 2026 року. Спеціальний онлайн-портал для обробки документів планують запустити вже у травні. "Це поштовх для нашої вітчизняної автомобільної промисловості", — наголосив Карстен Шнайдер, підкреслюючи важливість програми для заводів Volkswagen, BMW та Mercedes-Benz.

Гнучка політика Мерца

Канцлер Фрідріх Мерц, який очолює коаліцію консерваторів та соціал-демократів, активно просуває ідею технологічної гнучкості. Він став одним із ініціаторів кампанії в ЄС, мета якої — надати автовиробникам більше свободи у переході до екологічного майбутнього, не відмовляючись радикально від двигунів внутрішнього згоряння.

Крім прямої грошової допомоги, уряд ФРН зробив ще один подарунок власникам електрокарів: звільнення від сплати податку на електромобілі продовжено до 31 грудня 2035 року. За оцінками міністерства фінансів, цей крок допоможе водіям заощадити близько 600 мільйонів євро до 2029 року.

Придбання електрокарів в Україні

З 1 січня в Україні припинила діяти пільга, яка звільняла електромобілі від податку на додану вартість (ПДВ). Відтак імпорт і продаж електрокарів на внутрішньому ринку здійснюватимуться з нарахуванням 20% ПДВ. Учасники ринку застерігають: це рішення може практично зупинити продажі нових електромобілів, а сам ринок — майже на 99% зміститися у вторинний сегмент.

Зміни стосуються як нових і вживаних легкових електромобілів, так і усіх категорій вантажного електротранспорту, включно з сідловими тягачами.

При цьому держава наголошує: інші податки залишаються стабільними, хоча загальна вартість розмитнення зросте.

Легкові електромобілі (нові та вживані):

мито — 0%;

ПДВ — 20% (замість 0%);

акциз — 1 євро за 1 кВт·год ємності батареї (без змін).

Раніше повідомлялося, як змінювалася електромобільна інфраструктура України у 2025 році.