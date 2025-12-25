Скільки електромобілів припадає на 1000 українців: оновлена статистика ринку

Поки світовий автопром цілеспрямовано рухається до повної електрифікації, в Україні цей процес набув виразно регіонального характеру. Гучні заголовки про рекордні продажі електрокарів контрастують із статистикою. За даними Інституту досліджень авторинку загальнонаціональний показник кількості легкових електромобілів (BEV) на 1000 населення становить лише 4,5 одиниці. Читайте на Delo.ua , чому в Україні спостерігається така тенденція розриву, в чому її причина та які тенденції очікуються на майбутнє в цьому питанні.

Середнє значення в умовах реальність

Насправді, показник “1000 українців припадає в середньому 4,5 електромобіля” – дуже усереднене значення. Адже загалом в Україні на ту ж тисячу осіб має припадати близько 267 легковиків усіх типів.

Частка електрокарів у загальному автопарку становить лише 1,6%. Це доводить, що, незважаючи на постійні згадки слова "рекорд" у ЗМІ, сегмент електротранспорту лише робить перші кроки, і до зрілості йому ще дуже далеко.

Різниця між регіонами є колосальною, і вона чітко корелює з економічними факторами та географічним розташуванням.

Міста, що мають більше за всіх електрокарів

В Україні є два місця, в яких електричні автівки зустрічаються найчастіше: Київ (12,3 EV/1000) та Львівська область (10,2 EV/1000). Це можна пояснити двома причинами:

Столиця традиційно має найвищий рівень доходів, а отже і більшу купівельну спроможність. Що дозволяє громадянам інвестувати у дорожчий, хоч і економічно вигідний, електричний транспорт. Львівщина, часто виступає свого роду “воротами до Європи”, через який відбувається стабільний та відносно недорогий потік вживаних електромобілів із західних країн.

Кількість легкових автомобілів на 1000 осіб за регіонами

Інфографіка: eauto.org.

В цілому, за сприятливих умов Україна має високий потенціал до швидкого переходу на EV і саме Київ та Львівщина це наочно демонструють.

Також до "електричних" регіонів належать Київська область (7,1), Тернопільська (7,0), Волинська (6,4) та Рівненська (6,4).

В яких регіонах важко зустріти електрокар?

Кардинально інша ситуація спостерігається на Сході та Півдні України. У прифронтових містах взагалі шанси побачити електромобіль на вулиці близькі до нуля. Окуповані області, та ті які найбільше постраждали від бойових дій та мають вкрай складну економічну ситуацію. Відповідно і “електричкам” там взятися немає звідки. Особливо складна ситуація в цьому плані в наступних регіонах:

Херсонська область — 0,3 EV/1000 осіб.

Донецька область — 0,2 EV/1000 осіб.

Луганська область — 0,1 EV/1000 осіб.

Кількість легкових автомобілів на 1000 осіб за регіонами: лідери та аутсайдери

Інфографіка: eauto.org.

У цих регіонах кількість електромобілів на тисячу мешканців менша, ніж у столиці, в десятки разів. Це не лише економічне, а й соціальне питання: відновлення ринку транспорту, особливо дорогого сегмента EV, є прямим індикатором економічного відновлення регіону.

Яка ситуація з електромобілями в Європі?

Європейський ринок електромобілів насправді теж дуже нерівномірний, і успіх електрифікації прямо залежить від агресивної податкової політики.

Скандинавські держави, зробили ставку на повне скасування податків на електрокари та впровадили високі збори на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

Водночас, великі європейські економіки покладаються на менш радикальні стимули. Відповідно, демонструють набагато скромніші, результати.

Ключові позиції впровадження EV (за часткою у продажах нових авто) за даними eCarsTrade:

Норвегія (≈ 95%) : абсолютний світовий лідер, де EV стали де-факто єдиним вибором завдяки майже нульовим податкам.

Швеція (≈ 60%) : високі екологічні стандарти та економічні стимули забезпечують стійкий попит.

Нідерланди (≈ 30%) : успіх досягнуто завдяки високій щільності зарядної інфраструктури та зручності використання.

Велика Британія та Франція (≈ 25%) : демонструють стабільне зростання, підтримане корпоративними пільгами та державними програмами.

Німеччина (≈ 18-20%) : найбільший ринок, але зіткнувся із застоєм та сповільненням темпів після різкого скасування державних субсидій.

Південна та Східна Європа : країни з найнижчою базою (наприклад, Греція, Угорщина) демонструють високі відсоткові темпи зростання, активно наздоганяючи лідерів.

Отже, Європейський рейтинг умовно можна розділити на два табори. Скандинавія, яка вирішила питання фінансової підтримки електромобілів, і решта країн, що досі шукають баланс між стимулами та бюджетом.

Україна на європейській мапі

У порівнянні з Європою, українські 4,5 електромобіля на 1000 осіб виглядають дуже скромно. Світовий лідер, Норвегія, давно перевалила позначку 160 машин на тисячу, а в Німеччині цей показник становить близько 29.

На європейській мапі ми опинилися поруч з Угорщиною (4,6 EV/1000), і лише трохи випереджаємо Польщу (2,6) та Болгарію.

Проте, якщо взяти за орієнтир показник Києва (12,3), то столиця цілком може конкурувати з європейськими містами, які лише розпочали масову електрифікацію. А отже, за сприятливих умов, стимулювання імпорту та розвитку інфраструктури, Україна має потенціал для швидкого прискорення.

Але наразі український автопарк електрокарів перебуває лише на початковій стадії розвитку. І перше, що показує статистика – без вирішення низки проблем, зокрема:

регіональної нерівності,

відновлення постраждалих територій,

створення загальнонаціональної доступної зарядної мережі,

електрифікація транспорту буде відбуватися не глобально в країні, а по її окремих, економічно сильних, анклавів.