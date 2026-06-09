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Несмотря на войну, в Украине построили более 700 МВт новых ветроэлектростанций.

ветровая электростанция
В Украине ввели в эксплуатацию более 700 МВт / Depositphotos

С начала полномасштабного вторжения и по состоянию на конец первого квартала 2026 г. в Украине было установлено 703 МВт новых мощностей ветроэлектростанций (ВЭС).

Как сообщает Delo.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

Он подчеркнул, что сектор возобновляемой энергетики продолжает развиваться и привлекать инвестиции даже в условиях военного положения и постоянных рисков безопасности.

"Это говорит о том, что ветроэнергетика, несмотря на войну, продолжает строиться. И мы знаем за счет опросов наших компаний, сколько мощности будет построено до конца этого года", - заявил глава УВЭА.

Ожидаемая до конца года мощность ВЭС остается озвученной ранее – 500-600 МВт, учитывая 130 МВт, которые уже успели построить в этом году.

В настоящее время инвесторы и девелоперы продолжают реализацию заложенных проектов, что позволит частично децентрализовать украинское поколение и повысить устойчивость энергосистемы перед летними и зимними пиками нагрузки.

В то же время, определенной проблемой для развития ВИЭ являются частые изменения регуляторного поля, но назвал позитивом увеличение до 700 МВт (с 250 МВт) квоты ВЭС на зеленых аукционах-2026.

"Есть позитив – то, что были изменения от правительства по отношению к зеленым аукционам, и 700 МВт будет разыграно на них для ВЭС. И это тот офтейк, которого не хватает", – пояснил глава УВЕА.

Напомним, в начале апреля Европейский банк реконструкции и развития сообщил о намерении предоставить кредит до €65 млн для строительства новой ветроэлектростанции в Украине. Общая стоимость реализации проекта Notus Wind оценивается в 231,4 млн. евро. Основным владельцем проекта выступает немецкий Notus Energy

Автор:
Татьяна Бессараб