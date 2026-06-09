Попри війну в Україні побудували понад 700 МВт нових вітроелектростанцій

З початку повномасштабного вторгнення і станом на кінець першого кварталу 2026 року в Україні було встановлено 703 МВт нових потужностей вітроелектростанцій (ВЕС).

Як повідомляє Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков.

Він підкреслив, що сектор відновлюваної енергетики продовжує розвиватися та залучати інвестиції навіть в умовах воєнного стану та постійних безпекових ризиків.

"Це говорить про те, що вітроенергетика, попри війну, продовжує будуватися. І ми знаємо за рахунок опитувань наших компаній, скільки потужності буде побудовано до кінця цього року", — заявив очільник УВЕА.

Очікувана до кінця року потужність ВЕС залишається такою, яка озвучувалася раніше, – 500-600 МВт, враховуючи 130 МВт, які вже встигли побудувати цього року.

Наразі інвестори та девелопери продовжують реалізацію закладених проєктів, що дозволить частково децентралізувати українську генерацію та підвищити стійкість енергосистеми перед літніми та зимовими піками навантаження.

Водночас певною проблемою для розвитку ВДЕ є часті зміни регуляторного поля, але назвав позитивом збільшення до 700 МВт (з 250 МВт) квоти ВЕС на зелених аукціонах-2026.

"Є позитив – те, що були зміни від уряду стосовно зелених аукціонів, і 700 МВт буде розіграно на них для ВЕС. І це той офтейк, якого не вистачає", – пояснив глава УВЕА.

Нагадаємо, на початку квітня Європейський банк реконструкції та розвитку повідомив про намір надати кредит до €65 млн для будівництва нової вітроелектростанції в Україні. Загальна вартість реалізації проєкту Notus Wind оцінюється у 231,4 млн євро. Основним власником проєкту виступає німецька Notus Energy