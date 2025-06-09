Незаконные действия на рынке строительного финансирования: регулятор снова остановил лицензию финкомпании

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в очередной раз остановила действие лицензии ООО "ФК "Жилье-Капитал" из-за системных нарушений законодательства. Компания не выполнила требования регулятора относительно структуры собственности, что стало основанием для запрета создания новых фондов финансирования строительства и заключения новых договоров с доверителями.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Новые ограничения из-за невыполнения требований

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выявила в деятельности ООО "ФК "Жилье-Капитал" систематические нарушения требований действующего законодательства. Как следствие, регулятор неоднократно приостанавливал лицензию компании на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала.

Несмотря на многочисленные решения Комиссии, компания продолжает оспаривать их в установленном порядке. В то же время, никаких реальных шагов по устранению выявленных нарушений или приведению своей деятельности в соответствие с требованиями закона со стороны "Жилье-Капитал" не предпринимается.

В мае 2025 года регулятор снова приостановил действие лицензии "Жилье-Капитал" из-за невыполнения предписания об устранении нарушений профильного законодательства. Речь идет, в частности, о необеспечении соответствия структуры собственности компании требованиям лицензионных условий.

На период действия этого решения компании запрещено:

создавать новые фонды финансирования строительства;

расширять список объектов в уже имеющихся ФФС;

заключать новые договоры с доверителями.

В то же время, несмотря на остановку лицензии, "Жилье-Капитал" обязано выполнять все обязательства перед действующими доверителями согласно уже заключенным договорам.

Что известно о компании

Согласно данным YouСontrol, юридическое лицо ООО "ФК "Жилье-Капитал" было зарегистрировано в 2007 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 600 млн. грн.

Основным направлением является предоставление вспомогательных услуг в сфере финансов, кроме страхования и пенсионного обеспечения. В рамках этого профиля работает более 1200 компаний.

Среди других сфер деятельности — финансовое посредничество разного типа, в частности финансовый лизинг, а также другие услуги финансового характера, не отнесенные к отдельным категориям, кроме связанных со страхованием и пенсионными выплатами.

Среди учредителей юридического лица — общество с ограниченной ответственностью "КТК-Групп".

Напомним, НБУ отозвал лицензию ООО "ФК Кепитал Финанс" на предоставление финансовых услуг, а также исключил компанию из Государственного реестра финансовых учреждений.