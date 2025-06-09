Незаконні дії на ринку будівельного фінансування: регулятор знову зупинив ліцензію фінкомпанії

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вкотре зупинила дію ліцензії ТОВ “ФК ”Житло-Капітал" через системні порушення законодавства. Компанія не виконала вимоги регулятора щодо структури власності, що стало підставою для заборони створення нових фондів фінансування будівництва та укладання нових договорів з довірителями.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Нові обмеження через невиконання вимог

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виявила у діяльності ТОВ "ФК "Житло-Капітал" систематичні порушення вимог чинного законодавства. Як наслідок, регулятор неодноразово призупиняв ліцензію компанії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу.

Попри численні рішення Комісії, компанія продовжує оскаржувати їх у встановленому порядку. Водночас жодних реальних кроків щодо усунення виявлених порушень або приведення своєї діяльності у відповідність до вимог закону з боку "Житло-Капітал" не вживається.

У травні 2025 року регулятор знову призупинив дію ліцензії "Житло-Капітал" через невиконання припису щодо усунення порушень профільного законодавства. Йдеться, зокрема, про незабезпечення відповідності структури власності компанії вимогам ліцензійних умов.

На період дії цього рішення компанії заборонено:

створювати нові фонди фінансування будівництва;

розширювати перелік об'єктів у вже існуючих ФФБ;

укладати нові договори з довірителями.

Водночас, незважаючи на зупинення ліцензії, "Житло-Капітал" зобов'язане виконувати всі зобов’язання перед чинними довірителями згідно з уже укладеними договорами.

Що відомо про компанію

Згідно з даними YouСontrol, юридична особа ТОВ "ФК "Житло-Капітал" було зареєстровано в 2007 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 600 млн грн.

Основним напрямом є надання допоміжних послуг у сфері фінансів — окрім страхування та пенсійного забезпечення. У межах цього профілю працює понад 1 200 компаній.

Серед інших сфер діяльності — фінансове посередництво різного типу, зокрема фінансовий лізинг, а також інші послуги фінансового характеру, не віднесені до окремих категорій, крім тих, що пов’язані зі страхуванням та пенсійними виплатами.

Серед засновників юридичної особи — товариство з обмеженою відповідальністю "КТК-Груп".

Нагадаємо, НБУ відкликав ліцензію ТОВ "ФК Кепітал Фінанс" на надання фінансових послуг, а також виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ.