Нидерландский гигант по чиповому оборудованию ASML инвестирует €1,3 млрд во французский ИИ-стартап Mistral

Нидерландский гигант по производству чипового оборудования ASML согласился инвестировать €1,3 млрд во французский стартап искусственного интеллекта Mistral, создав альянс между двумя ведущими европейскими технологическими компаниями в момент растущего беспокойства в зависимости от американских Big Tech.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

Mistral во вторник сообщила, что привлекает в общей сложности €1,7 млрд в новом раунде финансирования, который оценивает двухлетний стартап почти в €12 млрд с учетом новых инвестиций.

Генеральный директор ASML Кристоф Фуке отметил, что решение инвестировать столь значительную сумму в Mistral и стать ее крупнейшим акционером отражает видение ИИ как "стратегической технологии" и стремление продемонстрировать "долгосрочное доверие".

Соглашение объединяет сильнейший ИИ-стартап Европы и одну из самых ценных публичных компаний континента, поставляющих оборудование для производства передовых чипов, необходимых для обучения и запуска ИИ-моделей.

Гендиректор Mistral Артур Мэнш заявил, что как по экономическим, так и по стратегическим причинам "важно, чтобы европейские компании не имели чрезмерной зависимости от американских технологий". В то же время оба руководителя снизили значение тезиса, что соглашение мотивировано стремлением к усилению технологического суверенитета Европы на фоне напряженности между США и Китаем.

ASML пострадала как от американских тарифов на импорт, так и от ограничений Вашингтона по видам оборудования для производства чипов, которые можно продавать в Китай. Однако Фуке подчеркнул, что компания "выбрала Mistral не только из-за их европейскости". Суверенитет он назвал "дополнительным преимуществом".

"Я считаю, что это поможет европейской экосистеме, но мы делаем это потому, что это хорошо для Mistral и хорошо для ASML", - сказал он.

Мэнш отметил, что партнерство поможет развить возможности систем компании дальше пределов стандартных функций, которые предлагают конкуренты: "Есть много экспертизы, которую мы никогда не сможем интегрировать в наши [ИИ-] модели, если не найдем правильных партнеров".

Парижская Mistral, уже имеющая более 350 сотрудников, также привлекает новый капитал от существующих инвесторов Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed и Nvidia.

Текущая оценка компании в 11,7 млрд евро почти удвоилась со времени предыдущего раунда в июне 2024 года. Однако производитель чат-бота Le Chat значительно отстает от конкурентов из США: OpenAI ведет переговоры о новой продаже акций с отметкой в $500 млрд, а Anthropic недавно сообщила о сделке, оценившей компанию в $183 млрд.

Mistral также сталкивается с нарастающей конкуренцией со стороны китайских игроков, таких как DeepSeek и Alibaba, развивающих "открытые" ИИ-системы, делая передовые возможности искусственного интеллекта свободно доступными для любого.

Мэнш сказал, что компания "идет по иному пути", чем американские конкуренты: "Наши соперники в США больше ориентированы на массовый потребительский рынок… Для нас наибольшая ценность заключается в партнерстве с по-настоящему технологическими компаниями".

Среди клиентов Mistral уже есть автогруппа Stellantis (бренды Fiat, Chrysler), использующая ИИ-инструменты для управления цепями снабжения и создания встроенного автомобильного ассистента. Mistral также сотрудничает с французской судоходной группой CMA CGM и рядом правительственных ведомств Франции.

ASML производит одно из самых сложных и дорогих оборудований в мире: чип-машины могут стоить сотни миллионов евро и содержать до 100 000 деталей.

В краткосрочной перспективе, по словам Фуке, ASML начнет использовать ИИ-экспертизу Mistral для разработки новых инструментов производства чипов, а также предоставит клиентам новые возможности для работы с уже имеющимися системами.

"Мы начали искать партнера, потому что считали, что не должны пытаться делать это самостоятельно", – сказал он, добавив, что экспертиза ASML – это оборудование для чипов, а "не AI".

Компании также намекнули на более широкие амбиции в будущем.

"Есть много возможностей сотрудничества с ASML в преодолении разрыва между цепью создания стоимости полупроводников и цепью создания стоимости AI", - сказал Мэнш.

За последние месяцы Mistral заключила ряд выгодных контрактов с крупными клиентами, используя тактику продаж, подобную американской Palantir: компания отправляет "архитекторов решений" каждому клиенту для разработки индивидуальных ИИ-систем.

Меньше сообщил, что компания уже обеспечила контракты более чем на €300 млн ежегодного дохода, а общая сумма контрактов, подписанных от запуска в июне 2023 года, достигла €1,4 млрд. Чуть больше половины бизнеса приходится на Европу.