Нідерландський гігант з чипового обладнання ASML інвестує €1,3 млрд у французький ШІ-стартап Mistral

Нідерландський гігант із виробництва чипового обладнання ASML погодився інвестувати €1,3 млрд у французький стартап штучного інтелекту Mistral, створивши альянс між двома провідними європейськими технологічними компаніями в момент зростаючого занепокоєння залежністю від американських Big Tech.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Mistral у вівторок повідомила, що залучає загалом €1,7 млрд у новому раунді фінансування, що оцінює дворічний стартап майже у €12 млрд з урахуванням нових інвестицій.

Генеральний директор ASML Крістоф Фуке зазначив, що рішення інвестувати таку значну суму в Mistral і стати її найбільшим акціонером відображає бачення ШІ як "стратегічної технології" та прагнення продемонструвати "довгострокову довіру".

Угода об’єднує найсильніший ШІ-стартап Європи та одну з найцінніших публічних компаній континенту, яка постачає обладнання для виробництва передових чипів, необхідних для навчання та запуску ШІ-моделей.

Гендиректор Mistral Артур Менш заявив, що як з економічних, так і зі стратегічних причин "важливо, щоб європейські компанії не мали надмірної залежності від американських технологій". Водночас обидва керівники знизили значення тези, що угода мотивована прагненням до посилення технологічного суверенітету Європи на тлі напруженості між США та Китаєм.

ASML постраждала як від американських тарифів на імпорт, так і від обмежень Вашингтона щодо видів обладнання для виробництва чипів, які можна продавати в Китай. Однак Фуке наголосив, що компанія "обрала Mistral не лише через їхню європейськість". Суверенітет він назвав "додатковою перевагою".

"Я вважаю, що це допоможе європейській екосистемі, але ми робимо це тому, що це добре для Mistral і добре для ASML", — сказав він.

Менш зазначив, що партнерство допоможе розвинути можливості систем компанії далі за межі стандартних функцій, які пропонують конкуренти: "Є багато експертизи, яку ми ніколи не зможемо інтегрувати в наші [ШІ-]моделі, якщо не знайдемо правильних партнерів".

Паризька Mistral, яка вже має понад 350 співробітників, також залучає новий капітал від існуючих інвесторів Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed та Nvidia.

Поточна оцінка компанії у €11,7 млрд майже подвоїлася з часу попереднього раунду у червні 2024 року. Проте виробник чат-бота Le Chat значно відстає від конкурентів зі США: OpenAI веде перемовини щодо нового продажу акцій з оцінкою у $500 млрд, а Anthropic нещодавно повідомила про угоду, що оцінила компанію у $183 млрд.

Mistral також стикається з наростаючою конкуренцією з боку китайських гравців, таких як DeepSeek та Alibaba, які розвивають "відкриті" ШІ-системи, роблячи передові можливості штучного інтелекту вільно доступними для будь-кого.

Менш сказав, що компанія "йде іншим шляхом", ніж американські конкуренти: "Наші суперники у США більше орієнтовані на масовий споживчий ринок… Для нас найбільша цінність полягає у партнерстві з по-справжньому технологічними компаніями".

Серед клієнтів Mistral вже є автогрупа Stellantis (бренди Fiat, Chrysler), яка використовує ШІ-інструменти для управління ланцюгами постачання та створення вбудованого автомобільного асистента. Mistral також співпрацює з французькою судноплавною групою CMA CGM та низкою урядових відомств Франції.

ASML виробляє одне з найскладніших і найдорожчих обладнань у світі: чип-машини можуть коштувати сотні мільйонів євро та містити до 100 000 деталей.

У короткостроковій перспективі, за словами Фуке, ASML почне використовувати ШІ-експертизу Mistral для розробки нових інструментів виробництва чипів, а також надаватиме клієнтам нові можливості для роботи з уже наявними системами.

"Ми почали шукати партнера, тому що вважали, що не повинні намагатися робити це самостійно", — сказав він, додавши, що експертиза ASML — це обладнання для чипів, а "не AI".

Компанії також натякнули на ширші амбіції у майбутньому.

"Є багато можливостей співпраці з ASML у подоланні розриву між ланцюгом створення вартості напівпровідників і ланцюгом створення вартості AI", — сказав Менш.

За останні місяці Mistral уклала низку вигідних контрактів із великими клієнтами, використовуючи тактику продажів, подібну до американської Palantir: компанія відправляє “архітекторів рішень” до кожного клієнта для розробки індивідуальних ШІ-систем.

Менш повідомив, що компанія вже забезпечила контракти на понад €300 млн щорічного доходу, а загальна сума контрактів, підписаних від запуску в червні 2023 року, досягла €1,4 млрд. Трохи більше половини бізнесу припадає на Європу.