"Новая почта" открыла 50-е отделение в Польше

Сеть компании "Новая почта" расширяет свое присутствие в Польше и уже стала самой большой за пределами Украины. На сегодняшний день она насчитывает 50 отделений в 31 городе и охватывает все 16 воеводств.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новое отделение заработало 6 декабря в Кракове по адресу: ul. Centralna 51, 31-586 Краков.

Какие услуги предоставляет новое отделение

В новом отделении "Новой почты" в Польше можно получить и отправить документы и посылки до 30 кг:

с и в Украину;

с и в другие страны Европы, где присутствует "Новая почта" (полный перечень смотрите здесь);

а также по Польше.

Отделение работает без выходных.

Стоимость доставки из Украины в Польшу

документы до 1 кг – 350 грн;

посылки до 2 кг – 400 грн;

посылки до 10 кг – 600 грн;

посылки до 30 кг – 800 грн.

Детальнее о доставке из Украины в Польшу можно узнать по ссылке.

В каких странах уже работает Nova Post

Новая почта уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.

В мае открылось два отделения компании в Великобритании, а в начале июля "Новая почта" открыла свое сотое отделение в Европе, которое стало первым во Франции.

На сегодняшний день Nova Post имеет более 100 собственных отделений в Европе и почти 82 тысячи партнерских точек сервиса.

Недавно "Новая почта" запустила собственную курьерскую доставку в Австрии и Нидерландах, а также открыла шестое отделение в Чехии.

Сейчас компания, активно развившаяся в странах Европы, готовится к выходу на рынок США, который должен состояться уже в 2025 году.