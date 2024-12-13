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"Новая почта" открыла 50-е отделение в Польше
Сеть компании "Новая почта" расширяет свое присутствие в Польше и уже стала самой большой за пределами Украины. На сегодняшний день она насчитывает 50 отделений в 31 городе и охватывает все 16 воеводств.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новое отделение заработало 6 декабря в Кракове по адресу: ul. Centralna 51, 31-586 Краков.
Какие услуги предоставляет новое отделение
В новом отделении "Новой почты" в Польше можно получить и отправить документы и посылки до 30 кг:
- с и в Украину;
- с и в другие страны Европы, где присутствует "Новая почта" (полный перечень смотрите здесь);
- а также по Польше.
Отделение работает без выходных.
Стоимость доставки из Украины в Польшу
- документы до 1 кг – 350 грн;
- посылки до 2 кг – 400 грн;
- посылки до 10 кг – 600 грн;
- посылки до 30 кг – 800 грн.
Детальнее о доставке из Украины в Польшу можно узнать по ссылке.
В каких странах уже работает Nova Post
Новая почта уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.
В мае открылось два отделения компании в Великобритании, а в начале июля "Новая почта" открыла свое сотое отделение в Европе, которое стало первым во Франции.
На сегодняшний день Nova Post имеет более 100 собственных отделений в Европе и почти 82 тысячи партнерских точек сервиса.
Недавно "Новая почта" запустила собственную курьерскую доставку в Австрии и Нидерландах, а также открыла шестое отделение в Чехии.
Сейчас компания, активно развившаяся в странах Европы, готовится к выходу на рынок США, который должен состояться уже в 2025 году.