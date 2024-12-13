"Нова пошта" відкрила 50-те відділення у Польщі

Мережа компанії "Нова пошта" розширює свою присутність у Польщі і вже стала найбільшою за межами України. Станом на сьогодні вона налічує 50 відділень у 31 місті та охоплює всі 16 воєводств.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що нове відділення запрацювало 6 грудня у Кракові за адресою: ul. Centralna 51, 31-586 Kraków.

Які послуги надає нове відділення

У новому відділенні "Нової пошти" у Польщі можна отримати та відправити документи і посилки до 30 кг:

з та в Україну;

з та в інші країни Європи, де присутня Нова пошта (повний перелік дивіться тут);

а також по Польщі.

Відділення працює без вихідних.

Вартість доставки з України у Польщу

документи до 1 кг - 350 грн;

посилки до 2 кг - 400 грн;

посилки до 10 кг - 600 грн;

посилки до 30 кг - 800 грн.

Детальніше про доставку з України в Польщу можна дізнатися за посиланням.

В яких країнах вже працює Nova Post

"Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.

У травні відкрилось два відділення компанії у Великій Британії, а на початку липня "Нова пошта" відкрила своє соте відділення у Європі, яке стало першим у Франції.

На сьогодні Nova Post має понад 100 власних відділень у Європі та майже 82 тисячі партнерських точок сервісу.

Нещодавно "Нова пошта" запустила власну кур'єрську доставку в Австрії та у Нідерландах, а також відкрила шосте відділення у Чехії.

Зараз компанія, що активно розвилася у країнах Європи, готується до виходу на ринок США, який має відбутися вже у 2025 році.