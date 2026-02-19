- Категория
Новые правила для инвесторов в энергетике: Feed in Premium и обязательные системы накопления
Парламент перезапустил зеленые аукционы по модели рыночной премии. Для солнечных станций также вводится обязательная установка систем накопления энергии. Об этом во время встречи Energy Club рассказал начальник департамента стратегического планирования и аналитики НЭК "Укрэнерго" Александр Мартынюк.
"Обновленная модель предполагает, что производители будут продавать энергию на рынке, и если цена будет ниже аукционной, "Укрэнерго" будет компенсировать разницу. Это даст банкам и инвесторам понимание объема доходов и существенно снизит риски ценовой волатильности", — пояснил представитель Мартынюк.
По его словам, предыдущие спецаукционы "Укрэнерго" уже позволили привлечь более 700 МВт новых мощностей (преимущественно системы накопления энергии – BESS). Около 400 МВт из них уже в работе, что позволило на 100% закрыть потребность в резервах поддержания частоты (РПЧ).
Ээнергосистеме Украины в ближайшее время понадобится 9,5 ГВт нового поколения
Напомним, ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что из-за последствий российских обстрелов и растущего спроса на мощности энергосистемы Украины понадобится около 9,5 ГВт нового поколения. Государство и бизнес должны наладить эффективное сотрудничество, чтобы электростанции появились быстро и именно там, где они наиболее нужны.
В качестве примера эффективного сотрудничества государства и бизнеса он назвал долгосрочные специальные аукционы по предоставлению вспомогательных услуг. Благодаря четырём спецаукционам, проведенным в 2004–2025 годах, в энергосистеме Украины уже появилось 464 МВт совершенно нового высокоманевренного поколения, что помогает проходить периоды пиковых нагрузок.
Зайченко подчеркнул, что эффективное планирование мощностей и баланс между "зеленой", газовой и биотопливной генерацией позволит не только удовлетворить спрос, но и обеспечить устойчивость энергосистемы в сложных условиях.