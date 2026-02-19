Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нові правила для інвесторів в енергетиці: Feed in Premium і обов’язкові системи накопичення

Зелені аукціони, Укренерго
Нова модель "зелених аукціонів" знизить ризики фінансової волатильності на ринках / Freepik

Парламент перезапустив зелені аукціони за моделлю ринкової премії. Для сонячних станцій також вводять обов’язкове встановлення систем накопичення енергії. Про це під час час зустрічі Energy Club розповів начальник департаменту стратегічного планування та аналітики НЕК “Укренерго” Олександр Мартинюк.

"Оновлена модель передбачає, що виробники продаватимуть енергію на ринку, і якщо ціна буде нижчою за аукціонну, "Укренерго" компенсуватиме різницю. Це дасть банкам та інвесторам розуміння обсягу доходів і суттєво зменшить ризики цінової волатильності", — пояснив представник Мартинюк.

За його словами, попередні спецаукціони "Укренерго" вже дозволили залучити понад 700 МВт нових потужностей (переважно системи накопичення енергії – BESS). Близько 400 МВт з них вже в роботі, що дозволило на 100% закрити потребу в резервах підтримки частоти (РПЧ)

Еенергосистемі України найближчим часом знадобиться 9,5 ГВт нової генерації

Нагадаємо, раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що через наслідки російських обстрілів та зростаючий попит на потужності енергосистемі України знадобиться близько 9,5 ГВт нової генерації. Держава та бізнес мають налагодити ефективну співпрацю, щоб електростанції з’явилися швидко і саме там, де вони найбільше потрібні.

Як приклад ефективної співпраці держави та бізнесу він назвав довгострокові спеціальні аукціони з надання допоміжних послуг. Завдяки чотирьом спецaукціонам, проведеним у 2004–2025 роках, в енергосистемі України вже з’явилось 464 МВт абсолютно нової високоманевреної генерації, що допомагає проходити періоди пікових навантажень.

Зайченко наголосив, що ефективне планування потужностей та баланс між "зеленою", газовою та біопаливною генерацією дозволить не тільки задовольнити попит, а й забезпечити стійкість енергосистеми у складних умовах.

Автор:
Степан Крьока