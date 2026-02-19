Нові правила для інвесторів в енергетиці: Feed in Premium і обов’язкові системи накопичення

Парламент перезапустив зелені аукціони за моделлю ринкової премії. Для сонячних станцій також вводять обов’язкове встановлення систем накопичення енергії. Про це під час час зустрічі Energy Club розповів начальник департаменту стратегічного планування та аналітики НЕК “Укренерго” Олександр Мартинюк.

"Оновлена модель передбачає, що виробники продаватимуть енергію на ринку, і якщо ціна буде нижчою за аукціонну, "Укренерго" компенсуватиме різницю. Це дасть банкам та інвесторам розуміння обсягу доходів і суттєво зменшить ризики цінової волатильності", — пояснив представник Мартинюк.

За його словами, попередні спецаукціони "Укренерго" вже дозволили залучити понад 700 МВт нових потужностей (переважно системи накопичення енергії – BESS). Близько 400 МВт з них вже в роботі, що дозволило на 100% закрити потребу в резервах підтримки частоти (РПЧ)

Еенергосистемі України найближчим часом знадобиться 9,5 ГВт нової генерації

Нагадаємо, раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що через наслідки російських обстрілів та зростаючий попит на потужності енергосистемі України знадобиться близько 9,5 ГВт нової генерації. Держава та бізнес мають налагодити ефективну співпрацю, щоб електростанції з’явилися швидко і саме там, де вони найбільше потрібні.

Як приклад ефективної співпраці держави та бізнесу він назвав довгострокові спеціальні аукціони з надання допоміжних послуг. Завдяки чотирьом спецaукціонам, проведеним у 2004–2025 роках, в енергосистемі України вже з’явилось 464 МВт абсолютно нової високоманевреної генерації, що допомагає проходити періоди пікових навантажень.

Зайченко наголосив, що ефективне планування потужностей та баланс між "зеленою", газовою та біопаливною генерацією дозволить не тільки задовольнити попит, а й забезпечити стійкість енергосистеми у складних умовах.